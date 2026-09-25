https://sputnik-georgia.ru/20260925/traditsiya-byt-ryadom-bolshe-chem-prosto-druzhba--video-300805755.html

Традиция быть рядом: больше, чем просто дружба – видео

Традиция быть рядом: больше, чем просто дружба – видео

Sputnik Грузия

Друг, гость, сосед – в грузинской культуре эти понятия веками означали гораздо больше, чем просто круг общения. Истоки особого отношения к дружбе можно искать... 25.09.2026, Sputnik Грузия

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Семья и община были важнейшими формами взаимной поддержки, а готовность разделить с человеком и радость, и трудности постепенно превратилась в культурную норму.Одно из ее главных проявлений – грузинское застолье. За общим столом говорят о мире, семье, любви, предках и обязательно – о друзьях. Меняются поколения и образ жизни, но сама идея остается прежней.Дружба здесь – это не только теплые слова, но и готовность принять человека и оказаться рядом, когда это действительно необходимо.

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