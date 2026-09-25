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Традиция быть рядом: больше, чем просто дружба – видео
Традиция быть рядом: больше, чем просто дружба – видео
Sputnik Грузия
Друг, гость, сосед – в грузинской культуре эти понятия веками означали гораздо больше, чем просто круг общения. Истоки особого отношения к дружбе можно искать... 25.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-25T13:32+0400
2026-09-25T13:32+0400
2026-09-25T13:45+0400
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Семья и община были важнейшими формами взаимной поддержки, а готовность разделить с человеком и радость, и трудности постепенно превратилась в культурную норму.Одно из ее главных проявлений – грузинское застолье. За общим столом говорят о мире, семье, любви, предках и обязательно – о друзьях. Меняются поколения и образ жизни, но сама идея остается прежней.Дружба здесь – это не только теплые слова, но и готовность принять человека и оказаться рядом, когда это действительно необходимо.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинские традиции и обычаи, видеоклуб , грузия, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинские традиции и обычаи, видеоклуб , грузия, общество, видео
Традиция быть рядом: больше, чем просто дружба – видео
13:32 25.09.2026 (обновлено: 13:45 25.09.2026)
Друг, гость, сосед – в грузинской культуре эти понятия веками означали гораздо больше, чем просто круг общения. Истоки особого отношения к дружбе можно искать в традиционном укладе жизни
Семья и община были важнейшими формами взаимной поддержки, а готовность разделить с человеком и радость, и трудности постепенно превратилась в культурную норму.
Одно из ее главных проявлений – грузинское застолье. За общим столом говорят о мире, семье, любви, предках и обязательно – о друзьях. Меняются поколения и образ жизни, но сама идея остается прежней.
Дружба здесь – это не только теплые слова, но и готовность принять человека и оказаться рядом, когда это действительно необходимо.