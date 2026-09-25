https://sputnik-georgia.ru/20260925/tysyacha-kubometrov-iz-rusel-rek-v-gruzii-raskryli-nezakonnuyu-dobychu-peska-i-graviya-300779005.html
Тысяча кубометров из русел рек: в Грузии раскрыли незаконную добычу песка и гравия
Тысяча кубометров из русел рек: в Грузии раскрыли незаконную добычу песка и гравия
Sputnik Грузия
За восемь месяцев 2026 года в Грузии выявили 81 факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси 25.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-25T15:55+0400
2026-09-25T15:55+0400
2026-09-25T15:55+0400
экономика
грузия
новости
департамент природоохранного надзора
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24116/76/241167620_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_4eb3a63a34ce4ec1f79fc7700c4e8b82.jpg
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Около 1,1 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси незаконно добыли из русел рек в Душетском муниципалитете Грузии – экологический ущерб составил почти 17 тысяч лари, сообщили в Департаменте природоохранного надзора.Три факта незаконной добычи выявили вблизи сел Ахатани, Чартали и Магароскари. Нарушители использовали специальную технику и добывали песчано-гравийную смесь из русел рек Ахатани и Арагви.Один из выявленных случаев – возле села Чартали – содержит признаки уголовного преступления. Материалы направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования.Незаконная добыча песчано-гравийной смеси может привести к деформации русел рек, обрушению берегов и эрозии почвы. Среди возможных последствий также называются затопление и размыв населенных пунктов, снижение уровня воды и разрушение экосистем.Сколько добыли по всей ГрузииЗа восемь месяцев 2026 года сотрудники Департамента природоохранного надзора выявили по стране 81 факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси.В ведомстве заявляют, что предотвращение и пресечение незаконного использования природных ресурсов остается одним из приоритетных направлений работы. Сотрудники департамента круглосуточно патрулируют территорию страны и реагируют на сообщения, поступающие на горячую линию министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24116/76/241167620_134:0:1867:1300_1920x0_80_0_0_6ca95dd49ae5343b6318818fb7d707b5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, департамент природоохранного надзора, тбилиси
экономика, грузия, новости, департамент природоохранного надзора, тбилиси
Тысяча кубометров из русел рек: в Грузии раскрыли незаконную добычу песка и гравия
За восемь месяцев 2026 года в Грузии выявили 81 факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Около 1,1 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси незаконно добыли из русел рек в Душетском муниципалитете Грузии – экологический ущерб составил почти 17 тысяч лари, сообщили в Департаменте природоохранного надзора.
Три факта незаконной добычи выявили вблизи сел Ахатани, Чартали и Магароскари. Нарушители использовали специальную технику и добывали песчано-гравийную смесь из русел рек Ахатани и Арагви.
Один из выявленных случаев – возле села Чартали – содержит признаки уголовного преступления. Материалы направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования.
Незаконная добыча песчано-гравийной смеси может привести к деформации русел рек, обрушению берегов и эрозии почвы. Среди возможных последствий также называются затопление и размыв населенных пунктов, снижение уровня воды и разрушение экосистем.
Сколько добыли по всей Грузии
За восемь месяцев 2026 года сотрудники Департамента природоохранного надзора выявили по стране 81 факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси.
В ведомстве заявляют, что предотвращение и пресечение незаконного использования природных ресурсов остается одним из приоритетных направлений работы. Сотрудники департамента круглосуточно патрулируют территорию страны и реагируют на сообщения, поступающие на горячую линию министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153.