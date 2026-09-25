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Тысяча кубометров из русел рек: в Грузии раскрыли незаконную добычу песка и гравия

Тысяча кубометров из русел рек: в Грузии раскрыли незаконную добычу песка и гравия

Sputnik Грузия

За восемь месяцев 2026 года в Грузии выявили 81 факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T15:55+0400

2026-09-25T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Около 1,1 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси незаконно добыли из русел рек в Душетском муниципалитете Грузии – экологический ущерб составил почти 17 тысяч лари, сообщили в Департаменте природоохранного надзора.Три факта незаконной добычи выявили вблизи сел Ахатани, Чартали и Магароскари. Нарушители использовали специальную технику и добывали песчано-гравийную смесь из русел рек Ахатани и Арагви.Один из выявленных случаев – возле села Чартали – содержит признаки уголовного преступления. Материалы направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования.Незаконная добыча песчано-гравийной смеси может привести к деформации русел рек, обрушению берегов и эрозии почвы. Среди возможных последствий также называются затопление и размыв населенных пунктов, снижение уровня воды и разрушение экосистем.Сколько добыли по всей ГрузииЗа восемь месяцев 2026 года сотрудники Департамента природоохранного надзора выявили по стране 81 факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси.В ведомстве заявляют, что предотвращение и пресечение незаконного использования природных ресурсов остается одним из приоритетных направлений работы. Сотрудники департамента круглосуточно патрулируют территорию страны и реагируют на сообщения, поступающие на горячую линию министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, департамент природоохранного надзора, тбилиси