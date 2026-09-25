https://sputnik-georgia.ru/20260925/universitetskoe-obrazovanie-da-ili-net-300779712.html

Университетское образование: да или нет?

Университетское образование: да или нет?

Sputnik Грузия

Правительство "Грузинской мечты" проводит активную реформу высшего образования, в рамках которой вновь пытается перенести часть внимания на профессиональные... 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T13:31+0400

2026-09-25T13:31+0400

2026-09-25T13:31+0400

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Правительство "Грузинской мечты" проводит активную реформу высшего образования, в рамках которой вновь пытается перенести часть внимания на профессиональные училища как альтернативу обучению в высших учебных заведениях – университетах и институтах.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они университетское образование необходимостью. Голоса разделились практически поровну: "да" ответили 48,1% опрошенных, "нет" – 44,8%, а 7,1% проголосовавших не смогли определиться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, образование, министерство образования и науки грузии, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, инфографика, инфографика