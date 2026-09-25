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В Грузии раскрыли подготовку заказного убийства – замешан вор в законе

В Грузии раскрыли подготовку заказного убийства – замешан вор в законе

Sputnik Грузия

По данным следствия, обвиняемые приобрели оружие и взрывное устройство, изучили маршруты предполагаемой жертвы и подготовили план убийства 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T16:56+0400

2026-09-25T16:56+0400

2026-09-25T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали троих членов "воровского мира" и предъявили обвинение находящемуся за границей "вору в законе" за подготовку заказного убийства в Грузии, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, двое задержанных решили отомстить одному человеку на почве личного конфликта и запланировали его убийство.Следствие установило, что для осуществления замысла они связались с находящимся за границей "вором в законе" Александром Курасбедиани по кличке "Црипа" и согласовали с ним детали убийства, в том числе время и место.Для совершения убийства обвиняемые привезли человека из региона Гурия, пообещав ему покровительство в тюрьме на случай задержания.Обвиняемые также приобрели оружие и взрывное устройство, изучили маршруты возможной жертвы, выбрали место укрытия и подготовили схему для сокрытия убийства.Обвиняемых задержали до совершения преступления. У них дома нашли компьютеры и телефоны, при помощи которых они связывались с "вором в законе", а также оружие и боеприпасы.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы за организацию умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, членство в воровском мире и незаконное приобретение огнестрельного оружия и взрывных устройств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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