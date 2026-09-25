https://sputnik-georgia.ru/20260925/v-gruzii-zaderzhali-moshennika-za-prisvoenie-350-tysyach-lari-300801341.html

В Грузии задержали мошенника за присвоение 350 тысяч лари

В Грузии задержали мошенника за присвоение 350 тысяч лари

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали гражданина Грузии, получившего 350 тысяч лари путем махинаций в совместном бизнесе, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, обвиняемый с целью организации совместного бизнеса предложил потерпевшему покупку строительной компании с земельным участком, согласованным проектом и разрешением на строительство гостиничного комплекса.Он также убедил потерпевшего, что, используя свои связи, поможет ему в приобретении одного из государственных земельных участков.В результате преступного деяния обвиняемый мошенническим путем присвоил 350 000 лари, принадлежащих потерпевшему.Теперь задержанному грозит до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере. Следствие по делу продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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