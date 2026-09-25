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Вице-мэр Тбилиси назвал сроки начала основных работ на главном проспекте столицы
Вице-мэр Тбилиси назвал сроки начала основных работ на главном проспекте столицы
Sputnik Грузия
Прокладка и ремонт коммуникаций завершатся уже к концу сентября, после чего начнутся работы по укладке дороги 25.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. В данный момент ведутся работы по укреплению двух подземных переходов на проспекте Руставели, дорожные работы начнутся в начале октября, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Бенделиани. Масштабная реконструкция центрального проспекта Шота Руставели началась 23 июля. На время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года. По его словам, согласно проекту, оба подземных перехода будут укреплены для обеспечения безопасности и соответствия условиям эксплуатации. Кроме того, ведутся работы по изоляции их потолка. "Проект включает в себя отделку всех подземных переходов натуральным камнем", – отметил Ираклий Бенделиани. Также вице-мэр отметил, что прокладка и ремонт коммуникаций завершатся уже к концу сентября, после чего начнутся работы по укладке дороги. По его словам, обновление тротуаров будет проходить параллельно. Уже строятся каналы, где затем будут проложены кабели. "Мы также начали работы по мощению проспекта натуральным камнем", – сказал Бенделиани. Компания Smart Solutions выиграла тендер на реконструкцию проспекта Руставели в Тбилиси. Общая стоимость контракта составляет 19,8 млн лари, следует из документов, опубликованных в системе государственных закупок. Компания была единственным участником тендера и предложила выполнить все работы за 19,77 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Вице-мэр Тбилиси назвал сроки начала основных работ на главном проспекте столицы
Прокладка и ремонт коммуникаций завершатся уже к концу сентября, после чего начнутся работы по укладке дороги
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. В данный момент ведутся работы по укреплению двух подземных переходов на проспекте Руставели, дорожные работы начнутся в начале октября, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Бенделиани.
Масштабная реконструкция центрального проспекта Шота Руставели началась 23 июля. На время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года.
"Мы получили соответствующие заключения относительно двух подземных переходов на проспекте, на основании которых приступили к детальному проектированию", – отметил Бенделиани.
По его словам, согласно проекту, оба подземных перехода будут укреплены для обеспечения безопасности и соответствия условиям эксплуатации. Кроме того, ведутся работы по изоляции их потолка.
"Проект включает в себя отделку всех подземных переходов натуральным камнем", – отметил Ираклий Бенделиани.
Также вице-мэр отметил, что прокладка и ремонт коммуникаций завершатся уже к концу сентября, после чего начнутся работы по укладке дороги.
"Компании GWP и Tbilisi Energy покинут объект в конце месяца. Останутся работы по переключению на новые трубы, что не повлияет на дорожные работы. С этого момента начнутся полномасштабные работы по дорожному строительству – на первом этапе на оставшихся участках будет установлена дренажная сеть, затем будет подготовлено дорожное основание, а на заключительном этапе – уложено асфальтовое покрытие", – сказал Бенделиани.
По его словам, обновление тротуаров будет проходить параллельно. Уже строятся каналы, где затем будут проложены кабели. "Мы также начали работы по мощению проспекта натуральным камнем", – сказал Бенделиани.
Компания Smart Solutions выиграла тендер на реконструкцию проспекта Руставели в Тбилиси. Общая стоимость контракта составляет 19,8 млн лари, следует из документов, опубликованных в системе государственных закупок. Компания была единственным участником тендера и предложила выполнить все работы за 19,77 млн лари.