https://sputnik-georgia.ru/20260925/vitse-mer-tbilisi-nazval-sroki-nachala-osnovnykh-rabot-na-glavnom-prospekte-stolitsy-300807833.html

Вице-мэр Тбилиси назвал сроки начала основных работ на главном проспекте столицы

Вице-мэр Тбилиси назвал сроки начала основных работ на главном проспекте столицы

Sputnik Грузия

Прокладка и ремонт коммуникаций завершатся уже к концу сентября, после чего начнутся работы по укладке дороги 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T19:55+0400

2026-09-25T19:55+0400

2026-09-25T19:55+0400

грузия

новости

экономика

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/0a/300046933_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ec21bd909d9442e03a55d0b70cdfa48c.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. В данный момент ведутся работы по укреплению двух подземных переходов на проспекте Руставели, дорожные работы начнутся в начале октября, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Бенделиани. Масштабная реконструкция центрального проспекта Шота Руставели началась 23 июля. На время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года. По его словам, согласно проекту, оба подземных перехода будут укреплены для обеспечения безопасности и соответствия условиям эксплуатации. Кроме того, ведутся работы по изоляции их потолка. "Проект включает в себя отделку всех подземных переходов натуральным камнем", – отметил Ираклий Бенделиани. Также вице-мэр отметил, что прокладка и ремонт коммуникаций завершатся уже к концу сентября, после чего начнутся работы по укладке дороги. По его словам, обновление тротуаров будет проходить параллельно. Уже строятся каналы, где затем будут проложены кабели. "Мы также начали работы по мощению проспекта натуральным камнем", – сказал Бенделиани. Компания Smart Solutions выиграла тендер на реконструкцию проспекта Руставели в Тбилиси. Общая стоимость контракта составляет 19,8 млн лари, следует из документов, опубликованных в системе государственных закупок. Компания была единственным участником тендера и предложила выполнить все работы за 19,77 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, общество, тбилиси, мэрия тбилиси