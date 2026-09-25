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ВС России нанесли удары по логистике и предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли удары по логистике и предприятиям ВПК Украины
Sputnik Грузия
Российские военные нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам, которые задействуются в интересах ВСУ 25.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Вооруженные силы России в ночь на пятницу продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.В результате удара в населенном пункте Борисполь Киевской области было поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (ООО "Файер Поинт", на территории которого хранились двигатели "Хоневелл" TFE731, используемые в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности "Фламинго").В порту Рени были атакованы и поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения украинских вооруженных формирований.Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что эти удары – ответ на действия Киева.Как поясняли в МИД РФ, киевский режим, используя данные и дроны от НАТО и ЕС, наращивает атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории.В такой ситуации российская армия прилагает усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства. Удары наносятся по тем судам и инфраструктуре, которые используются для перевозки западных вооружений и военной техники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, одесса, украина, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, одесса, украина, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
ВС России нанесли удары по логистике и предприятиям ВПК Украины
17:25 25.09.2026 (обновлено: 22:52 25.09.2026)
Российские военные нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам, которые задействуются в интересах ВСУ
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Вооруженные силы России в ночь на пятницу продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В результате удара в населенном пункте Борисполь Киевской области было поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (ООО "Файер Поинт", на территории которого хранились двигатели "Хоневелл" TFE731, используемые в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности "Фламинго").
Также российские военные в Одесской области поразили два логистических центра: в Одессе и населенном пункте Нерубайское, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, поступившие из европейских государств.
В порту Рени были атакованы и поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения украинских вооруженных формирований.
"Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ", – уточнили в ведомстве.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что эти удары – ответ на действия Киева.
Как поясняли в МИД РФ, киевский режим, используя данные и дроны от НАТО и ЕС, наращивает атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории.
В такой ситуации российская армия прилагает усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства. Удары наносятся по тем судам и инфраструктуре, которые используются для перевозки западных вооружений и военной техники.