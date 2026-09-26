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Что повлияло на сокращение денежных переводов из России в Грузию?

Что повлияло на сокращение денежных переводов из России в Грузию?

Sputnik Грузия

В августе объемы быстрых денежных переводов в Грузию сократились на 8,2% в годовом исчислении 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T09:01+0400

2026-09-26T09:01+0400

2026-09-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Введение санкций Евросоюза против российской платежной системы "Золотая Корона" спровоцировало падение объемов быстрых денежных переводов в Грузию, говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре TBC Capital. Оператор платежной системы "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр") в июле 2026 года попал под санкции ЕС, что привело к приостановке переводов из России в Грузию и резкому падению их объемов. По информации аналитиков, в июле более 97% переводов из России осуществлялись именно через эту систему. Также TBC Capital отметил, что похожий эффект зафиксирован и на переводах из Кыргызстана, откуда объем перечислений сократился на 73% за месяц и составил 2,2 млн долларов США. Это произошло на фоне того, что в июле именно с использованием этой системы было переведено 66% всех потоков. Примечательно, что в июле 2023 года аналогичное 42-процентное месячное падение переводов из России спровоцировали санкции, введенные против системы "Юнистрим" (Unistream). По данным Национального банка Грузии, денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2026 года сократились на 8,2% по сравнению с августом 2025 года и составили 295,1 миллиона долларов. В августе из России перечислено 5,07 миллиона долларов – 1,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, что на 87,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В целом объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-август 2026 года вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 2 550 миллионов долларов. В этот период из России перечислено 296,9 миллиона долларов – 11,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, это на 2,6% меньше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, денежные переводы