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Что повлияло на сокращение денежных переводов из России в Грузию?
Что повлияло на сокращение денежных переводов из России в Грузию?
Sputnik Грузия
В августе объемы быстрых денежных переводов в Грузию сократились на 8,2% в годовом исчислении 26.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Введение санкций Евросоюза против российской платежной системы "Золотая Корона" спровоцировало падение объемов быстрых денежных переводов в Грузию, говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре TBC Capital. Оператор платежной системы "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр") в июле 2026 года попал под санкции ЕС, что привело к приостановке переводов из России в Грузию и резкому падению их объемов. По информации аналитиков, в июле более 97% переводов из России осуществлялись именно через эту систему. Также TBC Capital отметил, что похожий эффект зафиксирован и на переводах из Кыргызстана, откуда объем перечислений сократился на 73% за месяц и составил 2,2 млн долларов США. Это произошло на фоне того, что в июле именно с использованием этой системы было переведено 66% всех потоков. Примечательно, что в июле 2023 года аналогичное 42-процентное месячное падение переводов из России спровоцировали санкции, введенные против системы "Юнистрим" (Unistream). По данным Национального банка Грузии, денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2026 года сократились на 8,2% по сравнению с августом 2025 года и составили 295,1 миллиона долларов. В августе из России перечислено 5,07 миллиона долларов – 1,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, что на 87,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В целом объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-август 2026 года вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 2 550 миллионов долларов. В этот период из России перечислено 296,9 миллиона долларов – 11,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, это на 2,6% меньше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, денежные переводы
экономика, грузия, новости, денежные переводы
Что повлияло на сокращение денежных переводов из России в Грузию?
В августе объемы быстрых денежных переводов в Грузию сократились на 8,2% в годовом исчислении
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Введение санкций Евросоюза против российской платежной системы "Золотая Корона" спровоцировало падение объемов быстрых денежных переводов в Грузию, говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре TBC Capital.
Оператор платежной системы "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр") в июле 2026 года попал под санкции ЕС, что привело к приостановке переводов из России в Грузию и резкому падению их объемов.
"В августе объемы быстрых денежных переводов сократились на 8,2% в годовом исчислении. Это было вызвано тем, что после санкций, введенных Евросоюзом против российской платежной системы "Золотая Корона", переводы из России сократились на 88% за месяц – до 5,1 млн долларов США", – говорится в сообщении.
По информации аналитиков, в июле более 97% переводов из России осуществлялись именно через эту систему.
Также TBC Capital отметил, что похожий эффект зафиксирован и на переводах из Кыргызстана, откуда объем перечислений сократился на 73% за месяц и составил 2,2 млн долларов США. Это произошло на фоне того, что в июле именно с использованием этой системы было переведено 66% всех потоков.
Примечательно, что в июле 2023 года аналогичное 42-процентное месячное падение переводов из России спровоцировали санкции, введенные против системы "Юнистрим" (Unistream).
"Однако в течение следующих нескольких месяцев зафиксирована миграция большей части потоков на другие платежные системы. Ожидается, что и в этот раз события будут развиваться по схожему сценарию, хотя сложно сказать, как быстро и полно произойдет замена переводов", – говорится в сообщении.
По данным Национального банка Грузии, денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2026 года сократились на 8,2% по сравнению с августом 2025 года и составили 295,1 миллиона долларов.
В августе из России перечислено 5,07 миллиона долларов – 1,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, что на 87,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В целом объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-август 2026 года вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 2 550 миллионов долларов.
В этот период из России перечислено 296,9 миллиона долларов – 11,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, это на 2,6% меньше, чем за тот же период 2025 года.