"Даже у самой прекрасной истории есть конец": Саньоль попрощался со сборной Грузии
18:34 26.09.2026 (обновлено: 19:11 26.09.2026)
© Courtesy of NakrebiВилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу
© Courtesy of Nakrebi
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Вилли Саньоль занимал пост главного тренера сборной Грузии с февраля 2021 года
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Французский тренер Вилли Саньоль обратился к Грузии с прощальным письмом после ухода со своего поста в сборной страны по футболу, отметив, что страна подарила ему "шесть незабываемых лет, полных эмоций, особых моментов и уникальных впечатлений", которые он будет хранить в своем сердце до конца жизни.
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года. Официальная причина не называется. Его место в сборной занял тренер молодежной сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе.
© Courtesy of NakrebiВилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу
Вилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу
© Courtesy of Nakrebi
"Дорогая Грузия! Прошло шесть незабываемых лет, полных эмоций, особых моментов и уникальных впечатлений, которые я буду хранить в своем сердце до конца жизни. Я благодарю эту страну за все, что она для меня сделала", – написал тренер.
Саньоль отдельно поблагодарил Футбольную федерацию Грузии и своих игроков. "Вы дали мне возможность испытать эмоции, которых я никогда прежде не чувствовал, и моменты, которые я никогда не забуду. Однако даже у самой прекрасной истории есть конец. Теперь пришло время попрощаться – с уважением, благодарностью и достоинством", – отметил он.
© Courtesy of NakrebiВилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу
Вилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу
© Courtesy of Nakrebi
По словам тренера, за годы работы в Грузии он обрел не просто коллег, а настоящих друзей.
"Я оставляю здесь не только своих коллег и единомышленников, я оставляю людей, с которыми за эти годы у меня сложилась настоящая глубокая дружба. Дружба, которая, я уверен, будет связывать нас еще много десятилетий. Грузия всегда будет занимать особое место в моем сердце", – написал Саньоль, пожелав стране светлого будущего.
"Спасибо за эти шесть чудесных лет. Прощайте, и я уверен, что мы скоро снова встретимся", – заключил тренер.
© Courtesy of NakrebiВилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу
Вилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу
© Courtesy of Nakrebi
Вилли Саньоль занимал пост главного тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством сборная в 2024 году впервые в истории дошла до 1/8 чемпионата Европы.
Накануне ухода Саньоля сборная Грузии на своем поле в Тбилиси уступила команде Северной Ирландии в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027, пропустив гол на девятой добавленной судьей минуте – 0:1. Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии уже с новым главным тренером также проведет дома – 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины.