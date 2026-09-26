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Грузинский автопром: забытая “Колхида” – видео

Грузинский автопром: забытая “Колхида” – видео

Sputnik Грузия

Автомобили грузинского производства – это не миф. Когда-то в Кутаиси работал крупный автозавод, а его машины ездили по всему СССР 26.09.2026, Sputnik Грузия

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Первый грузовик сошел с конвейера Кутаисского завода 18 августа 1951 года. Это был ЗИС-150, производство которого затем продолжили под маркой КАЗ-150. Но настоящей визитной карточкой предприятия стала “Колхида”.В начале 1960-х завод запустил серийное производство тягача КАЗ-606, позднее появились новые поколения грузовиков – КАЗ-608 и полноприводный КАЗ-4540. В конце 1980-х на предприятии работали около восемнадцати тысяч человек. Еще в 1990 году завод выпустил более пяти с половиной тысяч автомобилей. Но эпоха производства закончилась с развалом СССР.

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