https://sputnik-georgia.ru/20260926/import-rossiyskogo-syra-v-gruziyu-za-mesyats-vyros-na-43-300822547.html

Импорт российского сыра в Грузию за месяц вырос на 43%

Импорт российского сыра в Грузию за месяц вырос на 43%

Sputnik Грузия

В августе поставки сыра из России в Грузию заметно увеличились, а по итогам первых восьми месяцев года объем импорта превысил показатель за аналогичный период... 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T21:35+0400

2026-09-26T21:35+0400

2026-09-26T21:35+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия в августе увеличила импорт российского сыра на 43% по сравнению с июлем – до $504 тыс., свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.Всего за январь-август Грузия импортировала из России сыра на $3,7 млн. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В августе российские компании поставили в Грузию молодых сыров и творога на $284 тыс., а плавленых сыров – еще на $221 тыс.По объему поставок Россия заняла четвертое место среди основных поставщиков сыра в Грузию. Лидером стала Турция с показателем $535 тыс., далее идут Польша – $532 тыс., Италия – $525 тыс., Россия – $504 тыс. и Германия – $468 тыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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сыр, новости, грузия, экономика, россия