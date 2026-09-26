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Какой будет погода в Грузии 26 сентября?

Какой будет погода в Грузии 26 сентября?

Sputnik Грузия

Пока тепло, но зонтики далеко не прячем: синоптики прогнозируют кратковременные дожди 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T11:58+0400

2026-09-26T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Переменчивая погода ожидается в западной части Грузии, а в большинстве восточных регионов – дожди, тогда как в отдельных горных и центральных районах страны сохранится солнечная и ясная погода.В Кутаиси 26 сентября ожидается дождливый день, температура днем ​​+28 градусов, ночью +17 градусов. В Озургети также ожидается дождливая погода: +27 градусов днем ​​и +17 градусов ночью. В Батуми тоже прогнозируют кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до +24 градусов днем ​​и +17 градусов ночью. И в Поти дожди: +26 градусов днем ​​и +18 градусов ночью. В Зугдиди метеорологи тоже обещают дождливую погоду, температура воздуха днем ​​+28 градусов, ночью +16 градусов. В Местиа ожидается дождливый день, дневная температура +25 градусов, ночью +7 градусов. Кратковременные дожди прогнозируются и в Лентехи. Температура воздуха днем ​​составит +24 градуса, ночью +11 градусов. В Амбролаури ожидаются проливные дожди. Воздух прогреется до +27 градусов, а ночью температура опустится до +17 градусов. В Чиатура сегодня ясно. Дневная температура составит +27 градусов, а ночью +16 градусов. В Ахалцихе также ожидается ясный день, дневная температура составит +27 градусов, а ночью +10 градусов. В Ахалкалаки идет дождь, дневная температура составит +20 градусов, ночью +12. В Боржоми днем ​​будет ясно, дневная температура составит +26 градусов, ночью +13 градусов. В Бакуриани ожидается солнечный день, днем ​​+20 градусов, ночью +5 градусов. Солнечная погода в Гори, +25 градусов днем, +14 градусов ночью. В Гудаури ожидается дождь, +17 градусов днем, +3 градуса ночью. В Омало также ожидается дождь, +20 градусов днем, +6 градусов ночью. В Лагодехи будет дождливый день, температура воздуха +27 градусов днем, +17 градусов ночью. В Гурджаани тоже ожидается дождь, +27 градусов днем, +17 градусов ночью. В Сигнахи дождь, +24 градуса днем, +14 градусов ночью. В Телави также будет дождливо: днем +26 градусов, ночью — +15. В Рустави прогнозируют дождливый день. Днем ожидается +27 градусов, ночью +16. В Тбилиси тоже обещают небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +27 градусов днем и +16 градусов ночью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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