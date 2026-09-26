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Крупная партия сигарет без акциза: в Грузии задержали двоих
Крупная партия сигарет без акциза: в Грузии задержали двоих
Sputnik Грузия
В доме одного из обвиняемых правоохранители изъяли три тысячи пачек сигарет различных наименований без акцизных марок 26.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-26T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Два человека задержаны в Грузии за хранение особо крупной партии сигарет без акцизных марок, сообщает Следственная служба Министерства финансов страны.В ходе следственных действий в жилом доме одного из обвиняемых правоохранители обнаружили и изъяли три тысячи пачек сигарет различных наименований без акцизных марок.Уголовное дело возбуждено по факту хранения в особо крупном размере подакцизного товара, подлежащего обязательной маркировке, без акцизных марок, совершенного группой лиц по предварительному сговору.В случае доказательства вины задержанным грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, происшествия, грузия, тбилиси, следственная служба минфина грузии
новости, происшествия, грузия, тбилиси, следственная служба минфина грузии
Крупная партия сигарет без акциза: в Грузии задержали двоих
В доме одного из обвиняемых правоохранители изъяли три тысячи пачек сигарет различных наименований без акцизных марок
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Два человека задержаны в Грузии за хранение особо крупной партии сигарет без акцизных марок, сообщает Следственная служба Министерства финансов страны.
В ходе следственных действий в жилом доме одного из обвиняемых правоохранители обнаружили и изъяли три тысячи пачек сигарет различных наименований без акцизных марок.
Уголовное дело возбуждено по факту хранения в особо крупном размере подакцизного товара, подлежащего обязательной маркировке, без акцизных марок, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
В случае доказательства вины задержанным грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.