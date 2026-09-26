https://sputnik-georgia.ru/20260926/kurs-lari-na-subbotu--2608-gel-300815637.html

Курс лари на субботу – 2,608 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,608 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0138 лари по отношению к доллару 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T09:48+0400

2026-09-26T09:48+0400

2026-09-26T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282114538_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b34ee40db98d9a0e332d786f494b5b7b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 сентября в размере 2,608 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0138 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии