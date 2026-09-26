https://sputnik-georgia.ru/20260926/lavrov-obsudil-s-glavoy-mid-frg-situatsiyu-vokrug-ukrainy-300828730.html

Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию вокруг Украины

Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию вокруг Украины

Sputnik Грузия

Главы МИД России и Германии провели 20-минутную встречу на полях Генассамблеи ООН, затронув ситуацию вокруг Украины и отношения Москвы и Берлина 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T20:53+0400

2026-09-26T20:53+0400

2026-09-26T21:07+0400

в мире

россия

берлин

москва

германия

сергей лавров

мария захарова

владимир путин

мид россии

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0d/295354827_0:162:2031:1304_1920x0_80_0_0_5d2876823dfdca3c62daf567252fb508.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль встретились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН – стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве РФ."Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины", – говорится в сообщении ведомства.В МИД России также сообщили, что Вадефуль подтвердил позицию немецкого правительства по этим вопросам, которую Берлин неоднократно публично излагал.Переговоры продолжались около 20 минут. В начале протокольной части встречи министры пожали друг другу руки.По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, инициатором встречи выступила немецкая сторона. Она также заявила, что представители МИД ФРГ потребовали ограничить доступ журналистов, исключить вопросы со стороны прессы, запретить аудиозапись вступительных слов и ввести эмбарго на публикацию материалов.Предыдущая встреча Лаврова с главой немецкого внешнеполитического ведомства состоялась в январе 2022 года в Москве. Тогда пост министра иностранных дел Германии занимала Анналена Бербок. Нынешняя встреча стала первым контактом Лаврова с Вадефулем.В сентябре Вадефуль заявил о намерении закрыть генеральное консульство России в Бонне и расторгнуть соглашение, регулирующее деятельность Русского дома в Берлине. В качестве причины немецкая сторона назвала инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в котором Берлин обвинил Москву.Позднее российский МИД сообщил об ответных мерах, в том числе о закрытии немецкого генконсульства в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гете.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Германия не располагает доказательствами угрозы со стороны России. По его словам, обвинения Москвы в связи с инцидентом с дроном в Лейпциге связаны с внутриполитической ситуацией в Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

берлин

москва

германия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, берлин, москва, германия, сергей лавров, мария захарова, владимир путин, мид россии, оон, украина, обострение ситуации вокруг украины