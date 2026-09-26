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Молодой мужчина погиб под колесами поезда на западе Грузии
Молодой мужчина погиб под колесами поезда на западе Грузии
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта". 26.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-26T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Молодой мужчина погиб по колесами поезда в районе Самтредиа (регион Имерети), сообщает телеканал "ТВ Привели". По данным телеканала, 21-летний мужчина работал с семьей на участке около железной дороги и собирался перейти на другую сторону от железнодорожных путей. Мужчина был сбит, когда переходил пути. Телекомпания не уточняет, был ли там официальный переход через железную дорогу. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузинская железная дорога, происшествия, грузия, новости, имерети, самтредия
грузинская железная дорога, происшествия, грузия, новости, имерети, самтредия

Молодой мужчина погиб под колесами поезда на западе Грузии

12:09 26.09.2026 (обновлено: 12:49 26.09.2026)
© photo: Sputnik / StringerЖелезная дорога в Самегрело. Зугдидский железнодорожный вокзал
Железная дорога в Самегрело. Зугдидский железнодорожный вокзал - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Молодой мужчина погиб по колесами поезда в районе Самтредиа (регион Имерети), сообщает телеканал "ТВ Привели".
По данным телеканала, 21-летний мужчина работал с семьей на участке около железной дороги и собирался перейти на другую сторону от железнодорожных путей.
Мужчина был сбит, когда переходил пути. Телекомпания не уточняет, был ли там официальный переход через железную дорогу.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".
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