https://sputnik-georgia.ru/20260926/molodoy-muzhchina-pogib-pod-kolesami-poezda-na-zapade-gruzii-300820263.html

Молодой мужчина погиб под колесами поезда на западе Грузии

Молодой мужчина погиб под колесами поезда на западе Грузии

Sputnik Грузия

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта". 26.09.2026, Sputnik Грузия

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грузинская железная дорога

происшествия

грузия

новости

имерети

самтредия

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Молодой мужчина погиб по колесами поезда в районе Самтредиа (регион Имерети), сообщает телеканал "ТВ Привели". По данным телеканала, 21-летний мужчина работал с семьей на участке около железной дороги и собирался перейти на другую сторону от железнодорожных путей. Мужчина был сбит, когда переходил пути. Телекомпания не уточняет, был ли там официальный переход через железную дорогу. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

имерети

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грузинская железная дорога, происшествия, грузия, новости, имерети, самтредия