https://sputnik-georgia.ru/20260926/obschestvennyy-transport-i-povsednevnost-v-gruzii-2026-300780510.html
Общественный транспорт и повседневность в Грузии, 2026
Общественный транспорт и повседневность в Грузии, 2026
Sputnik Грузия
Транспорт – болезненная тема для каждого жителя Грузии. Правительство стремится максимально развивать общественный транспорт, чтобы бороться с пробками на... 26.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-26T11:31+0400
2026-09-26T11:31+0400
2026-09-26T11:41+0400
грузия
общество
новости
транспорт в грузии
транспорт
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/18/300779888_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2fb804cfaab2eab1715ef82772b31907.png
Транспорт – болезненная тема для каждого жителя Грузии. Правительство стремится максимально развивать общественный транспорт, чтобы бороться с пробками на дорогах.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, каким видом общественного транспорта они чаще всего пользуются в повседневной жизни. Абсолютное большинство выбрало автобус – 42,4%. На втором месте – метро, 27,1%, на третьем – маршрутка с 16,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/18/300779888_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7d94f735bbf8e1e3e98128cc5b69f4c4.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, транспорт в грузии, транспорт, инфографика, инфографика
грузия, общество, новости, транспорт в грузии, транспорт, инфографика, инфографика
Транспорт – болезненная тема для каждого жителя Грузии. Правительство стремится максимально развивать общественный транспорт, чтобы бороться с пробками на дорогах.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, каким видом общественного транспорта они чаще всего пользуются в повседневной жизни. Абсолютное большинство выбрало автобус – 42,4%. На втором месте – метро, 27,1%, на третьем – маршрутка с 16,9%.