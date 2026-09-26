https://sputnik-georgia.ru/20260926/obschestvennyy-transport-i-povsednevnost-v-gruzii-2026-300780510.html

Общественный транспорт и повседневность в Грузии, 2026

Общественный транспорт и повседневность в Грузии, 2026

Sputnik Грузия

Транспорт – болезненная тема для каждого жителя Грузии. Правительство стремится максимально развивать общественный транспорт, чтобы бороться с пробками на... 26.09.2026, Sputnik Грузия

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Транспорт – болезненная тема для каждого жителя Грузии. Правительство стремится максимально развивать общественный транспорт, чтобы бороться с пробками на дорогах.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, каким видом общественного транспорта они чаще всего пользуются в повседневной жизни. Абсолютное большинство выбрало автобус – 42,4%. На втором месте – метро, 27,1%, на третьем – маршрутка с 16,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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