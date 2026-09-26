От Персидского залива до Беларуси: глава МИД Грузии продолжает встречи в ООН
© MFA of GeorgiaГлава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ООН
© MFA of Georgia
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Бочоришвили находится в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили продолжает встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в информации МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, в рамках Генассамблеи глава МИД Грузии встретилась с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохаммедом Аль-Будайви.
© MFA of GeorgiaВ рамках Генассамблеи глава МИД Грузии встретилась с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом Аль-Будайви.
В рамках Генассамблеи глава МИД Грузии встретилась с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом Аль-Будайви.
© MFA of Georgia
На встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между Грузией и Советом. Особое внимание было уделено укреплению связей Грузии со странами Персидского залива и возможностям углубления сотрудничества в различных сферах. Глава МИД Грузии пригласила генерального секретаря Совета посетить Грузию.
Также в рамках Генассамблеи ООН Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым.
© MFA of GeorgiaГлава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ООН
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ООН
© MFA of Georgia
В ходе беседы обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе торгово-экономические отношения. Особое внимание было уделено важности поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Глава МИД Грузии находится в Нью-Йорке с 22 сентября в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В США Бочоришвили уже провела прием для представителей государств – участников ОБСЕ. Мероприятие было посвящено кандидатуре Грузии на пост председателя ОБСЕ в 2027 году.