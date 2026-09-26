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От Персидского залива до Беларуси: глава МИД Грузии продолжает встречи в ООН

От Персидского залива до Беларуси: глава МИД Грузии продолжает встречи в ООН

Sputnik Грузия

Бочоришвили находится в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили продолжает встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в информации МИД. По данным внешнеполитического ведомства, в рамках Генассамблеи глава МИД Грузии встретилась с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохаммедом Аль-Будайви. На встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между Грузией и Советом. Особое внимание было уделено укреплению связей Грузии со странами Персидского залива и возможностям углубления сотрудничества в различных сферах. Глава МИД Грузии пригласила генерального секретаря Совета посетить Грузию. Также в рамках Генассамблеи ООН Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым. В ходе беседы обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе торгово-экономические отношения. Особое внимание было уделено важности поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии. Глава МИД Грузии находится в Нью-Йорке с 22 сентября в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В США Бочоришвили уже провела прием для представителей государств – участников ОБСЕ. Мероприятие было посвящено кандидатуре Грузии на пост председателя ОБСЕ в 2027 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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