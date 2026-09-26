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От Персидского залива до Беларуси: глава МИД Грузии продолжает встречи в ООН
От Персидского залива до Беларуси: глава МИД Грузии продолжает встречи в ООН
Sputnik Грузия
Бочоришвили находится в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили продолжает встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в информации МИД. По данным внешнеполитического ведомства, в рамках Генассамблеи глава МИД Грузии встретилась с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохаммедом Аль-Будайви. На встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между Грузией и Советом. Особое внимание было уделено укреплению связей Грузии со странами Персидского залива и возможностям углубления сотрудничества в различных сферах. Глава МИД Грузии пригласила генерального секретаря Совета посетить Грузию. Также в рамках Генассамблеи ООН Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым. В ходе беседы обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе торгово-экономические отношения. Особое внимание было уделено важности поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии. Глава МИД Грузии находится в Нью-Йорке с 22 сентября в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В США Бочоришвили уже провела прием для представителей государств – участников ОБСЕ. Мероприятие было посвящено кандидатуре Грузии на пост председателя ОБСЕ в 2027 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, сша, персидский залив, нью-йорк, мака бочоришвили, обсе, оон
грузия, политика, новости, сша, персидский залив, нью-йорк, мака бочоришвили, обсе, оон

От Персидского залива до Беларуси: глава МИД Грузии продолжает встречи в ООН

15:26 26.09.2026
© MFA of Georgia﻿Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ООН
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ООН - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2026
© MFA of Georgia﻿
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Бочоришвили находится в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили продолжает встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в информации МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, в рамках Генассамблеи глава МИД Грузии встретилась с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохаммедом Аль-Будайви.
© MFA of Georgia﻿В рамках Генассамблеи глава МИД Грузии встретилась с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом Аль-Будайви.
В рамках Генассамблеи глава МИД Грузии встретилась с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом Аль-Будайви. - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2026
В рамках Генассамблеи глава МИД Грузии встретилась с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом Аль-Будайви.
© MFA of Georgia﻿
На встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между Грузией и Советом. Особое внимание было уделено укреплению связей Грузии со странами Персидского залива и возможностям углубления сотрудничества в различных сферах. Глава МИД Грузии пригласила генерального секретаря Совета посетить Грузию.
Также в рамках Генассамблеи ООН Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым.
© MFA of Georgia﻿Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ООН
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ООН - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2026
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ООН
© MFA of Georgia﻿
В ходе беседы обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе торгово-экономические отношения. Особое внимание было уделено важности поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Глава МИД Грузии находится в Нью-Йорке с 22 сентября в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В США Бочоришвили уже провела прием для представителей государств – участников ОБСЕ. Мероприятие было посвящено кандидатуре Грузии на пост председателя ОБСЕ в 2027 году.
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