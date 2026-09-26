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Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Грузия
ВСУ в зоне действия группировки "Север" за сутки потеряли более 245 военнослужащих 26.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-26T16:46+0400
2026-09-26T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Военнослужащие РФ за минувшие сутки взяли под контроль три населенных пункта – Марьинку в Сумской области, Петропавловку и Лозовую в Харьковской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.Отмечается, что все три населенных пункта находятся в зоне действия группировки войск "Север"."В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая Харьковской области. (…) В Сумской области в ходе активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Марьино", – говорится в сообщении.Также в Минобороны уточнили, что группировка "Север" расширила зону контроля в Харьковской области, где в окружении находится группировка ВСУ. Украинским формированиям теперь станет сложнее обеспечить возможность прорыва из "котла".В зоне действия группировки "Север" ВСУ за сутки потеряли более 245 военнослужащих, бронемашину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку РСЗО. Об окружении в Харьковской области группировки ВСУ 1 сентября сообщил президент России Владимир Путин. Ликвидация "котла" позволит российским подразделениям отодвинуть линию боевого соприкосновения от российского приграничья не менее чем на 20 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, владимир путин, в мире, минобороны рф
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, владимир путин, в мире, минобороны рф
Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО
16:46 26.09.2026 (обновлено: 17:27 26.09.2026)
ВСУ в зоне действия группировки "Север" за сутки потеряли более 245 военнослужащих
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Военнослужащие РФ за минувшие сутки взяли под контроль три населенных пункта – Марьинку в Сумской области, Петропавловку и Лозовую в Харьковской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что все три населенных пункта находятся в зоне действия группировки войск "Север".
"В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая Харьковской области. (…) В Сумской области в ходе активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Марьино", – говорится в сообщении.
Также в Минобороны уточнили, что группировка "Север" расширила зону контроля в Харьковской области, где в окружении находится группировка ВСУ. Украинским формированиям теперь станет сложнее обеспечить возможность прорыва из "котла".
В зоне действия группировки "Север" ВСУ за сутки потеряли более 245 военнослужащих, бронемашину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку РСЗО. Об окружении в Харьковской области группировки ВСУ 1 сентября сообщил президент России Владимир Путин. Ликвидация "котла" позволит российским подразделениям отодвинуть линию боевого соприкосновения от российского приграничья не менее чем на 20 километров.