https://sputnik-georgia.ru/20260926/rtveli-2026-kak-prokhodit-sbor-urozhaya-vinograda-v-gruzii-300816873.html

Ртвели-2026: как проходит сбор урожая винограда в Грузии?

Ртвели-2026: как проходит сбор урожая винограда в Грузии?

Sputnik Грузия

Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе – за минувшие сутки было переработано самое большое количество винограда в текущем сезоне 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T14:26+0400

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грузия

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новости

кахети

ртвели архив

национальное агентство вина

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 60 тысяч тонн винограда, 42,4 тысячи из которого составляет высококондиционный, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Раче, на родине легендарной "хванчкары". Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе – за минувшие сутки было переработано самое большое количество винограда в текущем сезоне, около 12 тысяч тонн. Сбор и размещение урожая с разной степенью активности продолжаются во всех муниципалитетах Кахети. Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 22 локациях в различных муниципалитетах региона. Цена кондиционного "саперави", сахаристость которого составляет не менее 20%, определена в размере 1,50 лари за 1 кг. Цена на "саперави" с сахаристостью от 16% до 20% составит 1,00 лари, а с сахаристостью менее 16% – 0,50 лари. В случае "ркацители" и других винных сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена винограда с сахаристостью не менее 19% составит 1,30 лари, от 16% до 19% – 0,90 лари, а в случае сахаристости менее 16% – 0,50 лари. Прогнозируемый урожай в 2026 году составляет около 320 тысяч тонн. В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, кахети, ртвели архив, национальное агентство вина