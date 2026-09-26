https://sputnik-georgia.ru/20260926/sanol-ushel-sbornuyu-gruzii-po-futbolu-vozglavit-ramaz-svanadze--300820598.html

Саньоль ушел! Сборную Грузии по футболу возглавит Рамаз Сванадзе

Саньоль ушел! Сборную Грузии по футболу возглавит Рамаз Сванадзе

Sputnik Грузия

Вилли Саньоль досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года 26.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Сборную Грузии по футболу возглавит новый тренер – Рамаз Сванадзе, который будет руководить национальной командой до конца 2028 года. Информация об этом опубликована на странице сборной в соцсетях. "Грузинский специалист по футболу Рамаз Сванадзе будет возглавлять сборную Грузии до конца 2028 года. Сванадзе сменит на посту главного тренера, француза Вилли Саньола", – говорится в сообщении сборной.Рамаз Сванадзе начал тренерскую карьеру в 2013 году. С 2021 года он тренирует молодежную сборную Грузии по футболу. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года. Официальная причина не называется. Вилли Саньоль занимал пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством в этом году впервые сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы. Накануне в Тбилиси сборная Грузии по футболу уступила команде Северной Ирландии в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027, пропустив гол на девятой добавленной судьей минуте – 0:1.Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома – 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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футбол, федерация футбола грузии, вилли саньоль, уефа, динамо арена, сборная грузии по футболу, спорт, грузия, новости