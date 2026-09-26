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Саньоль ушел! Сборную Грузии по футболу возглавит Рамаз Сванадзе
Саньоль ушел! Сборную Грузии по футболу возглавит Рамаз Сванадзе
Sputnik Грузия
Вилли Саньоль досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года 26.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Сборную Грузии по футболу возглавит новый тренер – Рамаз Сванадзе, который будет руководить национальной командой до конца 2028 года. Информация об этом опубликована на странице сборной в соцсетях. "Грузинский специалист по футболу Рамаз Сванадзе будет возглавлять сборную Грузии до конца 2028 года. Сванадзе сменит на посту главного тренера, француза Вилли Саньола", – говорится в сообщении сборной.Рамаз Сванадзе начал тренерскую карьеру в 2013 году. С 2021 года он тренирует молодежную сборную Грузии по футболу. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года. Официальная причина не называется. Вилли Саньоль занимал пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством в этом году впервые сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы. Накануне в Тбилиси сборная Грузии по футболу уступила команде Северной Ирландии в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027, пропустив гол на девятой добавленной судьей минуте – 0:1.Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома – 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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футбол, федерация футбола грузии, вилли саньоль, уефа, динамо арена, сборная грузии по футболу, спорт, грузия, новости
футбол, федерация футбола грузии, вилли саньоль, уефа, динамо арена, сборная грузии по футболу, спорт, грузия, новости
Саньоль ушел! Сборную Грузии по футболу возглавит Рамаз Сванадзе
12:28 26.09.2026 (обновлено: 12:50 26.09.2026)
Вилли Саньоль досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Сборную Грузии по футболу возглавит новый тренер – Рамаз Сванадзе, который будет руководить национальной командой до конца 2028 года. Информация об этом опубликована на странице сборной в соцсетях.
"Грузинский специалист по футболу Рамаз Сванадзе будет возглавлять сборную Грузии до конца 2028 года. Сванадзе сменит на посту главного тренера, француза Вилли Саньола", – говорится в сообщении сборной.
Рамаз Сванадзе начал тренерскую карьеру в 2013 году. С 2021 года он тренирует молодежную сборную Грузии по футболу.
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года. Официальная причина не называется.
Вилли Саньоль занимал пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством в этом году впервые сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы.
Накануне в Тбилиси сборная Грузии по футболу уступила команде Северной Ирландии в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027, пропустив гол на девятой добавленной судьей минуте – 0:1.
Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома – 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины.