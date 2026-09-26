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В Батуми задержали гражданина Украины, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола
В Батуми задержали гражданина Украины, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола
Sputnik Грузия
Задержанный был в международном розыске по запросу правоохранительных органов Швейцарии по обвинению в убийстве 26.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-26T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Полиция задержала в Батуми гражданина Украины, разыскиваемого Швейцарией по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, задержанный находился в международном розыске по запросу правоохранительных органов Швейцарии по обвинению в убийстве. Другие подробности неизвестны.Операцию по задержанию провели сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Центрального департамента криминальной полиции совместно с Главным управлением полиции Аджарии.В данный момент гражданин Украины помещен в предэкстрадиционное заключение и затем будет передан Швейцарии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, батуми, украина, швейцария, интерпол
В Батуми задержали гражданина Украины, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола
13:16 26.09.2026 (обновлено: 13:20 26.09.2026)
Задержанный был в международном розыске по запросу правоохранительных органов Швейцарии по обвинению в убийстве
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Полиция задержала в Батуми гражданина Украины, разыскиваемого Швейцарией по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, задержанный находился в международном розыске по запросу правоохранительных органов Швейцарии по обвинению в убийстве. Другие подробности неизвестны.
Операцию по задержанию провели сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Центрального департамента криминальной полиции совместно с Главным управлением полиции Аджарии.
В данный момент гражданин Украины помещен в предэкстрадиционное заключение и затем будет передан Швейцарии.