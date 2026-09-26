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В праздник Воздвижения Креста Патриарх Грузии совершит богослужение в Самеба
В праздник Воздвижения Креста Патриарх Грузии совершит богослужение в Самеба
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Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня – один из главных двунадесятых праздников в православной церкви 26.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. В праздник Воздвижения Креста Господня, 27 сентября, Его Святейшество и Блаженство, Католикос-Патриарх всей Грузии Шио III совершит богослужение в Патриаршем соборе Святой Троицы – Самеба в Тбилиси. Начало богослужения в 10:00. После службы Шио III проведет заупокойную службу в память о душах погибших в абхазской войне (1992-1993 гг.). Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня – один из главных двунадесятых праздников в православной церкви. В этот день соблюдается строгий пост в знак памяти о страданиях Иисуса Христа на кресте. Верующие отказываются от мяса, рыбы, молока и яиц. Накануне совершается всенощное бдение, а в сам праздник из алтаря выносится крест для поклонения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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религия , грузия, новости, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии шио iii
религия , грузия, новости, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии шио iii
В праздник Воздвижения Креста Патриарх Грузии совершит богослужение в Самеба
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня – один из главных двунадесятых праздников в православной церкви
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. В праздник Воздвижения Креста Господня, 27 сентября, Его Святейшество и Блаженство, Католикос-Патриарх всей Грузии Шио III совершит богослужение в Патриаршем соборе Святой Троицы – Самеба в Тбилиси.
Начало богослужения в 10:00. После службы Шио III проведет заупокойную службу в память о душах погибших в абхазской войне (1992-1993 гг.).
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня – один из главных двунадесятых праздников в православной церкви. В этот день соблюдается строгий пост в знак памяти о страданиях Иисуса Христа на кресте. Верующие отказываются от мяса, рыбы, молока и яиц.
Накануне совершается всенощное бдение, а в сам праздник из алтаря выносится крест для поклонения.