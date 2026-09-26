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В столице Грузии в субботу ночью перекроют дороги из-за Тбилисского марафона

В столице Грузии в субботу ночью перекроют дороги из-за Тбилисского марафона

Sputnik Грузия

В период ограничений на время марафона изменит движение и общественный транспорт 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T20:40+0400

2026-09-26T20:40+0400

2026-09-26T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Площадь Первой Республики будет полностью закрыта для транспорта с 23:00 субботы, 26 сентября, до 13:00 воскресенья, 27 сентября, из-за подготовки и проведения Тбилисского марафона. Ежегодный масштабный забег TbilisiMarathon, направленный на благотворительность, состоится 27 сентября и в 14-й раз соберет тысячи любителей бега в столице Грузии. На этот раз организаторы изменили географию забега из-за ремонта проспекта Руставели. Кроме того, 27 сентября с 06:00 до 12:00 движение будет ограничено на следующих улицах: Инашвили, Реваза Табукашвили, Николоза Бараташвили и Дачи Уджармели. Движение также будет закрыто на участке правой набережной реки Мтквари, улицах Вахтанга Горгасали и площади Димитрия Гулиа. Движение на этих участках будет восстанавливаться поэтапно, по мере продвижения участников забега. В период ограничений на время марафона изменит движение и общественный транспорт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилисский марафон, грузия, новости, общество, тбилиси, николоз бараташвили, вахтанг горгасали