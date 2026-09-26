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https://sputnik-georgia.ru/20260926/v-tbilisi-otmetili-120-letie-kompozitora-dmitriya-shostakovicha-300817972.html
В Тбилиси отметили 120-летие композитора Дмитрия Шостаковича
В Тбилиси отметили 120-летие композитора Дмитрия Шостаковича
Sputnik Грузия
Юбилейный концерт в Тбилиси собрал знаковые произведения композитора – от камерной симфонии до концерта для фортепиано с оркестром – в исполнении Тбилисского... 26.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Важную музыкальную дату – 120-летний юбилей со дня рождения выдающегося композитора, пианиста, педагога и музыкально-общественного деятеля Дмитрия Шостаковича – отметили в столице Грузии. Центральным событием празднования стал концерт, который прошел 25 сентября в рамках 34-го Международного музыкального фестиваля "Осенний Тбилиси". Торжественный вечер состоялся в Центре музыки и культуры имени Джансуга Кахидзе. В программу вошли знаковые шедевры композитора: "Камерная симфония", "Праздничная увертюра", Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Произведения великого классика исполнил Тбилисский симфонический оркестр под управлением знаменитого маэстро Вахтанга Кахидзе. Солистами выступили прославленный грузинский пианист Александр Корсантия и трубач Илья Шиолашвили.Дмитрий Шостакович – один из крупнейших композиторов XX века, чье наследие давно вышло за пределы музыкального мира и стало частью мировой культуры. Он написал 15 симфоний, 15 струнных квартетов, оперы, балеты, музыку к десяткам фильмов – причем начал сочинять для кино еще подростком, аккомпанируя немым лентам на пианино в кинотеатрах Петрограда, чтобы заработать на жизнь.Его музыка сегодня звучит в лучших залах мира – от Карнеги-холл до Ла Скала, а такие произведения, как Седьмая "Ленинградская" симфония или Второй концерт для фортепиано, давно стали частью "золотого" репертуара оркестров и пианистов всех поколений. Шостакович соединил в своей музыке виртуозную технику, унаследованную от русской классической школы, с абсолютно узнаваемым, ни на кого не похожим голосом – ироничным, пронзительным и глубоко человечным одновременно, что и сделало его одним из самых исполняемых композиторов столетия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, культура, грузия, тбилиси, дмитрий шостакович, джансуг кахидзе, вахтанг кахидзе, тбилисский симфонический оркестр
новости, культура, грузия, тбилиси, дмитрий шостакович, джансуг кахидзе, вахтанг кахидзе, тбилисский симфонический оркестр

В Тбилиси отметили 120-летие композитора Дмитрия Шостаковича

10:52 26.09.2026 (обновлено: 10:53 26.09.2026)
© STRINGERКонцерт, посвященный музыке Дмитрия Шостаковича в Тбилиси
Концерт, посвященный музыке Дмитрия Шостаковича в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2026
© STRINGER
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Юбилейный концерт в Тбилиси собрал знаковые произведения композитора – от камерной симфонии до концерта для фортепиано с оркестром – в исполнении Тбилисского симфонического оркестра
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Важную музыкальную дату – 120-летний юбилей со дня рождения выдающегося композитора, пианиста, педагога и музыкально-общественного деятеля Дмитрия Шостаковича – отметили в столице Грузии.
Центральным событием празднования стал концерт, который прошел 25 сентября в рамках 34-го Международного музыкального фестиваля "Осенний Тбилиси".
© STRINGERКонцерт, посвященный музыке Дмитрия Шостаковича в Тбилиси
Концерт, посвященный музыке Дмитрия Шостаковича в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2026
Концерт, посвященный музыке Дмитрия Шостаковича в Тбилиси
© STRINGER
Торжественный вечер состоялся в Центре музыки и культуры имени Джансуга Кахидзе. В программу вошли знаковые шедевры композитора: "Камерная симфония", "Праздничная увертюра", Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
Произведения великого классика исполнил Тбилисский симфонический оркестр под управлением знаменитого маэстро Вахтанга Кахидзе. Солистами выступили прославленный грузинский пианист Александр Корсантия и трубач Илья Шиолашвили.
© photo: Sputnik / Лев Иванов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Народный артист СССР композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2026
Народный артист СССР композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович
© photo: Sputnik / Лев Иванов
/
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Дмитрий Шостакович – один из крупнейших композиторов XX века, чье наследие давно вышло за пределы музыкального мира и стало частью мировой культуры. Он написал 15 симфоний, 15 струнных квартетов, оперы, балеты, музыку к десяткам фильмов – причем начал сочинять для кино еще подростком, аккомпанируя немым лентам на пианино в кинотеатрах Петрограда, чтобы заработать на жизнь.
Его музыка сегодня звучит в лучших залах мира – от Карнеги-холл до Ла Скала, а такие произведения, как Седьмая "Ленинградская" симфония или Второй концерт для фортепиано, давно стали частью "золотого" репертуара оркестров и пианистов всех поколений. Шостакович соединил в своей музыке виртуозную технику, унаследованную от русской классической школы, с абсолютно узнаваемым, ни на кого не похожим голосом – ироничным, пронзительным и глубоко человечным одновременно, что и сделало его одним из самых исполняемых композиторов столетия.
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