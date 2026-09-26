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Вспышка норовируса в детсадах Тбилиси: обнародованы новые данные проверки

Вспышка норовируса в детсадах Тбилиси: обнародованы новые данные проверки

Sputnik Грузия

Между тем мэрия Тбилиси исключает связь вспышки заболевания с питанием в детских садах 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T18:29+0400

2026-09-26T18:29+0400

2026-09-26T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Агентство продовольствия проверило уже 129 образцов, взятых из детских садов Тбилиси, где ранее произошла вспышка норовируса – нарушений не выявлено, говорится в сообщении ведомства. Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов 17 сентября. По данным NCDC, лабораторные исследования показали, что наиболее вероятной причиной подавляющего большинства случаев был норовирус. "На этом этапе проведенные лабораторные исследования на показатель безопасности продовольствия не подтвердили нарушения по 129 образцам", – говорится в сообщении Агентства. Всего ведомству предстоит исследовать 502 образца. Инспекторы проверяют пищеблоки детских садов, а также предприятия, производящие и поставляющие продукты питания. Кроме того, в детских садах введен особый режим дезинфекции. Между тем мэрия Тбилиси исключает связь вспышки заболевания с питанием в детских садах. Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси, на третий день после начала учебного процесса, отравились воспитанники и один воспитатель. Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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