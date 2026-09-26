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Житель села на востоке Грузии уличен в хранении и продаже наркотиков – МВД
Житель села на востоке Грузии уличен в хранении и продаже наркотиков – МВД
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение 26.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-26T23:34+0400
2026-09-26T23:34+0400
2026-09-26T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Полиция задержала жителя одного из сел района Тетрицкаро (регион Квемо Картли) за незаконное хранение и реализацию наркотиков, а также хранение оружия, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, во время обыска дома задержанного правоохранители обнаружили 76 упаковок метадона, подготовленного к реализации. Также в доме обвиняемого нашли пистолет и материалы, необходимые для расфасовки наркотиков. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, квемо картли, грузия, новости, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, преступность в грузии
происшествия, квемо картли, грузия, новости, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, преступность в грузии
Житель села на востоке Грузии уличен в хранении и продаже наркотиков – МВД
Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Полиция задержала жителя одного из сел района Тетрицкаро (регион Квемо Картли) за незаконное хранение и реализацию наркотиков, а также хранение оружия, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, во время обыска дома задержанного правоохранители обнаружили 76 упаковок метадона, подготовленного к реализации.
Также в доме обвиняемого нашли пистолет и материалы, необходимые для расфасовки наркотиков. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.