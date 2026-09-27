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Более 600 нарушений за месяц: как проходит сезон охоты в Грузии?

Более 600 нарушений за месяц: как проходит сезон охоты в Грузии?

Sputnik Грузия

С начала охотничьего сезона инспекторы выявили сотни нарушений правил, изъяли более 500 запрещенных манков и зафиксировали случаи охоты без лицензии и с... 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T17:49+0400

2026-09-27T17:49+0400

2026-09-27T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора выявили 646 нарушений правил охоты в период с 22 августа по 22 сентября, говорится в сообщении ведомства.Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии официально открылся 22 августа и продлится до 1 марта 2027 года.По данным ведомства, наибольшее число нарушений было зафиксировано в регионах Имерети, Самегрело – Земо-Сванети и Гурия. В Тбилиси выявлено 8 фактов нарушения правил охоты.Основная часть нарушений связана с использованием запрещенного оружия. Также фиксируются случаи охоты без лицензии и нарушения правил охоты, в том числе охоты в черте города.Сотрудники департамента также изъяли 525 манков, которые запрещено использовать в Грузии при охоте.О выявленных нарушениях можно сообщить на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153 – без кода. Звонок бесплатный, анонимность гарантирована.Во время охоты на перелетных птиц необходимо иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в размере 10 лари. Оплатить сбор можно в любом банке Грузии. Номер счета: 200122900.При охоте запрещены поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором, а также добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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