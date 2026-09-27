https://sputnik-georgia.ru/20260927/bolee-600-narusheniy-za-mesyats-kak-prokhodit-sezon-okhoty-v-gruzii-300828460.html
Более 600 нарушений за месяц: как проходит сезон охоты в Грузии?
Более 600 нарушений за месяц: как проходит сезон охоты в Грузии?
Sputnik Грузия
С начала охотничьего сезона инспекторы выявили сотни нарушений правил, изъяли более 500 запрещенных манков и зафиксировали случаи охоты без лицензии и с... 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T17:49+0400
2026-09-27T17:49+0400
2026-09-27T17:49+0400
грузия
общество
новости
самегрело-земо сванети
имерети
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24171/09/241710923_0:477:2708:2000_1920x0_80_0_0_981bd0d00d0a3460d7485d854fcc7db2.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора выявили 646 нарушений правил охоты в период с 22 августа по 22 сентября, говорится в сообщении ведомства.Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии официально открылся 22 августа и продлится до 1 марта 2027 года.По данным ведомства, наибольшее число нарушений было зафиксировано в регионах Имерети, Самегрело – Земо-Сванети и Гурия. В Тбилиси выявлено 8 фактов нарушения правил охоты.Основная часть нарушений связана с использованием запрещенного оружия. Также фиксируются случаи охоты без лицензии и нарушения правил охоты, в том числе охоты в черте города.Сотрудники департамента также изъяли 525 манков, которые запрещено использовать в Грузии при охоте.О выявленных нарушениях можно сообщить на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153 – без кода. Звонок бесплатный, анонимность гарантирована.Во время охоты на перелетных птиц необходимо иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в размере 10 лари. Оплатить сбор можно в любом банке Грузии. Номер счета: 200122900.При охоте запрещены поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором, а также добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
самегрело-земо сванети
имерети
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24171/09/241710923_209:318:2452:2000_1920x0_80_0_0_b20451d5065ef2f38aeda5745ede4c6e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, самегрело-земо сванети, имерети, тбилиси
грузия, общество, новости, самегрело-земо сванети, имерети, тбилиси
Более 600 нарушений за месяц: как проходит сезон охоты в Грузии?
С начала охотничьего сезона инспекторы выявили сотни нарушений правил, изъяли более 500 запрещенных манков и зафиксировали случаи охоты без лицензии и с запрещенным оружием
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора выявили 646 нарушений правил охоты в период с 22 августа по 22 сентября, говорится в сообщении ведомства.
Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии официально открылся 22 августа и продлится до 1 марта 2027 года.
По данным ведомства, наибольшее число нарушений было зафиксировано в регионах Имерети, Самегрело – Земо-Сванети и Гурия. В Тбилиси выявлено 8 фактов нарушения правил охоты.
Основная часть нарушений связана с использованием запрещенного оружия. Также фиксируются случаи охоты без лицензии и нарушения правил охоты, в том числе охоты в черте города.
Сотрудники департамента также изъяли 525 манков, которые запрещено использовать в Грузии при охоте.
О выявленных нарушениях можно сообщить на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153 – без кода. Звонок бесплатный, анонимность гарантирована.
Во время охоты на перелетных птиц необходимо иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в размере 10 лари. Оплатить сбор можно в любом банке Грузии. Номер счета: 200122900.
При охоте запрещены поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором, а также добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.