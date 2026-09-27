https://sputnik-georgia.ru/20260927/gruzinskiy-bokser-oderzhal-pyatuyu-pobedu-podryad-v-professionalnom-bokse-300833260.html

Грузинский боксер одержал пятую победу подряд в профессиональном боксе

Грузинский боксер одержал пятую победу подряд в профессиональном боксе

Sputnik Грузия

Грузинский боксер полностью доминировал на протяжении поединка и не дал сопернику шансов ни в одном компоненте 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T16:43+0400

2026-09-27T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузинский боксер Лаша Гурули провел в английском Бирмингеме свой пятый поединок в профессиональном боксе и победил англичанина Хьюи Уилсона единогласным решением судей. Бой Гурули и Уилсона продлился все восемь раундов. Грузинский боксер полностью доминировал на протяжении поединка и не дал сопернику шансов ни в одном компоненте. Для 30-летнего Гурули эта победа стала пятой подряд в профессиональном боксе. Его дебют состоялся в 2025 году в Рустави. Гурули – бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, лаша гурули, бокс