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Грузинский боксер одержал пятую победу подряд в профессиональном боксе
Грузинский боксер одержал пятую победу подряд в профессиональном боксе
Sputnik Грузия
Грузинский боксер полностью доминировал на протяжении поединка и не дал сопернику шансов ни в одном компоненте 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T16:43+0400
2026-09-27T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузинский боксер Лаша Гурули провел в английском Бирмингеме свой пятый поединок в профессиональном боксе и победил англичанина Хьюи Уилсона единогласным решением судей. Бой Гурули и Уилсона продлился все восемь раундов. Грузинский боксер полностью доминировал на протяжении поединка и не дал сопернику шансов ни в одном компоненте. Для 30-летнего Гурули эта победа стала пятой подряд в профессиональном боксе. Его дебют состоялся в 2025 году в Рустави. Гурули – бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, лаша гурули, бокс
Грузинский боксер одержал пятую победу подряд в профессиональном боксе
16:43 27.09.2026 (обновлено: 17:24 27.09.2026)
Грузинский боксер полностью доминировал на протяжении поединка и не дал сопернику шансов ни в одном компоненте
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузинский боксер Лаша Гурули провел в английском Бирмингеме свой пятый поединок в профессиональном боксе и победил англичанина Хьюи Уилсона единогласным решением судей.
Бой Гурули и Уилсона продлился все восемь раундов. Грузинский боксер полностью доминировал на протяжении поединка и не дал сопернику шансов ни в одном компоненте.
Для 30-летнего Гурули эта победа стала пятой подряд в профессиональном боксе. Его дебют состоялся в 2025 году в Рустави.
Гурули – бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в Париже.