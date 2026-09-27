https://sputnik-georgia.ru/20260927/gruziya-na-chetvert-snizila-zakupki-uglya-v-rossii-300833143.html

Грузия на четверть снизила закупки угля в России

Грузия на четверть снизила закупки угля в России

Sputnik Грузия

Грузия закупала у РФ кокс и полукокс – на 3,3 миллиона долларов в августе, что на 0,8% меньше в месячном выражении 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T14:28+0400

2026-09-27T14:28+0400

2026-09-27T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Поставки каменного угля из России в Грузию за август уменьшились более чем на четвертую часть, до минимума за три месяца, а поставки кокса и полукокса – до минимума за четыре месяца, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, в августе текущего года Грузия импортировала из России каменного угля на минимальные с мая 1,5 миллиона долларов. Это на 28% меньше, чем в июле, и на 2% меньше, чем в прошлом августе. При этом суммарно за восемь месяцев Грузия импортировала российского угля на 9 миллионов долларов – на 28% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Также Грузия закупала у РФ кокс и полукокс – на 3,3 миллиона долларов в августе, что на 0,8% меньше в месячном выражении и вдвое больше в годовом. При этом за январь–август было импортировано кокса на 20,4 миллиона долларов (-6%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, торговля