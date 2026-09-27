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Какие темы озвучил Лавров на Генассамблее ООН
Какие темы озвучил Лавров на Генассамблее ООН
Sputnik Грузия
Россия намерена продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей и устранения угроз своей безопасности 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН затронул конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения США с Кубой.Значительную часть выступления министр посвятил Украине."Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца", – заявил Лавров.Он добавил, что, по позиции Москвы, цели СВО будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена.Отдельно Лавров заявил, что западные страны продолжают поставлять Украине вооружения и помогают Киеву наносить удары беспилотниками и ракетами по российской гражданской инфраструктуре и мирным жителям.Министр также обвинил украинские власти в нарушении принципов Устава ООН в сфере прав и основных свобод человека. Особое внимание он уделил положению русского языка на Украине, указав на законодательные ограничения на его использование.Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Лавров заявил, что вопрос создания Палестинского государства необходимо решать на основе соответствующих решений ООН. Россия ранее на этой неделе также подтвердила приверженность двугосударственному урегулированию палестино-израильского конфликта.Говоря о ситуации в районе Персидского залива и Ормузского пролива, глава МИД РФ указал на продолжающиеся вооруженные столкновения, которые, по его словам, наносят ущерб международному судоходству и торговле.Необходимым условием урегулирования кризиса Москва считает восстановление доверия между Ираном и арабскими государствами Персидского залива. По словам Лаврова, именно налаживание отношений между прибрежными государствами должно стать одной из основ стабилизации ситуации в регионе.Еще одной темой стала Куба. Лавров призвал США отменить ограничения на торговлю с островом и исключить Кубу из американского списка государств – спонсоров терроризма. Он заявил о солидарности России с кубинским народом и правительством и охарактеризовал гуманитарную ситуацию на острове как тяжелую.Москва и ранее в рамках нынешней сессии Генассамблеи заявляла о поддержке требований Гаваны прекратить американские торговые, экономические, финансовые и энергетические ограничения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, сша, куба, сергей лавров, оон, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, сша, куба, сергей лавров, оон, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Какие темы озвучил Лавров на Генассамблее ООН
12:17 27.09.2026 (обновлено: 12:25 27.09.2026)
Россия намерена продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей и устранения угроз своей безопасности
ТБИЛИСИ, 27 сен – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН затронул конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения США с Кубой.
Значительную часть выступления министр посвятил Украине.
"Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца", – заявил Лавров.
Он добавил, что, по позиции Москвы, цели СВО будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена.
Глава российского МИД обвинил европейские страны в попытках помешать мирному урегулированию. По его утверждению, европейские государства стремятся сорвать перспективы переговоров, в которых заинтересованы другие стороны, включая администрацию президента США Дональда Трампа.
Отдельно Лавров заявил, что западные страны продолжают поставлять Украине вооружения и помогают Киеву наносить удары беспилотниками и ракетами по российской гражданской инфраструктуре и мирным жителям.
Министр также обвинил украинские власти в нарушении принципов Устава ООН в сфере прав и основных свобод человека. Особое внимание он уделил положению русского языка на Украине, указав на законодательные ограничения на его использование.
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Лавров заявил, что вопрос создания Палестинского государства необходимо решать на основе соответствующих решений ООН. Россия ранее на этой неделе также подтвердила приверженность двугосударственному урегулированию палестино-израильского конфликта.
По словам министра, ситуация на Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться на фоне расширения израильской поселенческой активности. Если эта тенденция сохранится, предупредил Лавров, создание Палестинского государства может стать невозможным из-за отсутствия территории для него.
Говоря о ситуации в районе Персидского залива и Ормузского пролива, глава МИД РФ указал на продолжающиеся вооруженные столкновения, которые, по его словам, наносят ущерб международному судоходству и торговле.
Необходимым условием урегулирования кризиса Москва считает восстановление доверия между Ираном и арабскими государствами Персидского залива. По словам Лаврова, именно налаживание отношений между прибрежными государствами должно стать одной из основ стабилизации ситуации в регионе.
Еще одной темой стала Куба. Лавров призвал США отменить ограничения на торговлю с островом и исключить Кубу из американского списка государств – спонсоров терроризма. Он заявил о солидарности России с кубинским народом и правительством и охарактеризовал гуманитарную ситуацию на острове как тяжелую.
Москва и ранее в рамках нынешней сессии Генассамблеи заявляла о поддержке требований Гаваны прекратить американские торговые, экономические, финансовые и энергетические ограничения.