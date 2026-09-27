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Кобахидзе поблагодарил Саньоля за вклад в развитие грузинского футбола
Кобахидзе поблагодарил Саньоля за вклад в развитие грузинского футбола
Sputnik Грузия
Саньоль занимал пост главного тренера сборной Грузии с февраля 2021 года 27.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил Вилли Саньоля за вклад в развитие грузинского футбола после ухода французского специалиста с поста главного тренера национальной сборной. Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии по футболу на следующий день после поражения команды в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027 против сборной Северной Ирландии (0:1). Он досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года. Команду возглавил тренер молодежной сборной Рамаз Сванадзе. Саньоль после ухода со своего поста опубликовал письмо, отметив, что Грузия подарила ему "шесть незабываемых лет, полных эмоций, особых моментов и уникальных впечатлений", которые он будет хранить в своем сердце до конца жизни. Саньоль занимал пост главного тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством сборная в 2024 году впервые в истории вышла на чемпионат Европы и дошла до 1/8 финала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, вилли саньоль, ираклий кобахидзе, футбол, сборная грузии по футболу
Кобахидзе поблагодарил Саньоля за вклад в развитие грузинского футбола
11:12 27.09.2026 (обновлено: 11:22 27.09.2026)
Саньоль занимал пост главного тренера сборной Грузии с февраля 2021 года
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил Вилли Саньоля за вклад в развитие грузинского футбола после ухода французского специалиста с поста главного тренера национальной сборной.
Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии по футболу на следующий день после поражения команды в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027 против сборной Северной Ирландии (0:1). Он досрочно разорвал четырехлетний контракт с Федерацией футбола Грузии, который был рассчитан до 2028 года. Команду возглавил тренер молодежной сборной Рамаз Сванадзе.
"Благодарю Вилли Саньоля за важнейший вклад, который он внес в развитие грузинского футбола. На сегодняшний день именно под его руководством наша национальная сборная добилась своего самого большого успеха. Желаю ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", – написал Кобахидзе.
Саньоль после ухода со своего поста опубликовал письмо, отметив, что Грузия подарила ему "шесть незабываемых лет, полных эмоций, особых моментов и уникальных впечатлений", которые он будет хранить в своем сердце до конца жизни.
Саньоль занимал пост главного тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством сборная в 2024 году впервые в истории вышла на чемпионат Европы и дошла до 1/8 финала.