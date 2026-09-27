https://sputnik-georgia.ru/20260927/kobakhidze-provel-besedy-s-prezidentom-i-gossekretarem-ssha-300836782.html
Кобахидзе провел беседы с президентом и госсекретарем США
Кобахидзе провел беседы с президентом и госсекретарем США
Sputnik Грузия
С нашей стороны было выражено желание восстановить стратегическое партнерство, заявил премьер 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T22:37+0400
2026-09-27T22:37+0400
2026-09-27T22:37+0400
новости
грузия
политика
ираклий кобахидзе
дональд трамп
марко рубио
сша
нью-йорк
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_6278701048318a19b57ad35bb3de7436.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер Грузии провел короткие беседы с президентом США и с государственным секретарем, подчеркнув важность восстановления стратегического партнерства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в США провел ряд встреч в Нью-Йорке, где принял участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам главы правительства, Грузия ждет ответных шагов от самих США. "Со своей стороны мы сделали шаг и ждем ответных шагов. Это было моим посланием во время короткой беседы", – заявил Кобахидзе. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
нью-йорк
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:2871:2153_1920x0_80_0_0_d3f49777cac9be12d8c7f23e68dc7730.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, марко рубио, сша, нью-йорк, оон
новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, марко рубио, сша, нью-йорк, оон
Кобахидзе провел беседы с президентом и госсекретарем США
С нашей стороны было выражено желание восстановить стратегическое партнерство, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер Грузии провел короткие беседы с президентом США и с государственным секретарем, подчеркнув важность восстановления стратегического партнерства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в США провел ряд встреч в Нью-Йорке, где принял участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"У меня была короткая беседа как с президентом США, так и с государственным секретарем во время приема, и я подчеркнул важность восстановления стратегического партнерства для нас. С нашей стороны было выражено желание восстановить стратегическое партнерство, настрой был очень позитивным, эта короткая беседа прошла положительно", – заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, Грузия ждет ответных шагов от самих США.
"Со своей стороны мы сделали шаг и ждем ответных шагов. Это было моим посланием во время короткой беседы", – заявил Кобахидзе.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.