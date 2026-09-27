https://sputnik-georgia.ru/20260927/kobakhidze-provel-besedy-s-prezidentom-i-gossekretarem-ssha-300836782.html

Кобахидзе провел беседы с президентом и госсекретарем США

Кобахидзе провел беседы с президентом и госсекретарем США

Sputnik Грузия

С нашей стороны было выражено желание восстановить стратегическое партнерство, заявил премьер 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T22:37+0400

2026-09-27T22:37+0400

2026-09-27T22:37+0400

новости

грузия

политика

ираклий кобахидзе

дональд трамп

марко рубио

сша

нью-йорк

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_6278701048318a19b57ad35bb3de7436.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер Грузии провел короткие беседы с президентом США и с государственным секретарем, подчеркнув важность восстановления стратегического партнерства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в США провел ряд встреч в Нью-Йорке, где принял участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам главы правительства, Грузия ждет ответных шагов от самих США. "Со своей стороны мы сделали шаг и ждем ответных шагов. Это было моим посланием во время короткой беседы", – заявил Кобахидзе. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

нью-йорк

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, марко рубио, сша, нью-йорк, оон