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Масштабный благотворительный забег Tbilisimarathon стартовал в столице Грузии
Масштабный благотворительный забег Tbilisimarathon стартовал в столице Грузии
Sputnik Грузия
Из-за ремонта проспекта Руставели на этот раз маршрут марафона несколько изменился 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T09:01+0400
2026-09-27T09:01+0400
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тбилисский благотворительный марафон
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon проходит в воскресенье, 27 сентября, и уже в четырнадцатый раз собирает любителей бега в столице Грузии.По традиции участники стартуют в центре города на площади Первой Республики, делают круг и финишируют там же. В марафоне принимают участие 3500 человек. Мероприятие носит благотворительный характер. Из-за ремонта проспекта Руставели на этот раз дистанция марафона будет проходить по прилегающим улицам: Михаила Джавахишвили, Реваза Табукашвили, набережной, улице Вахтанга Горгасали, Гии Гулия, Солико Вирсаладзе и проспекту Николоза Бараташвили. Все эти улицы будут перекрыты до 12:00 27 сентября. Марафонцы бегут 10-километровый забег или полумарафон (21,1 км). Также есть детские забеги (500 м, 1 км) для двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет. Участие для взрослых в марафоне платное, регистрация завершилась в сентябре. Для детей участие бесплатно. Взрослых победителей марафона ждут призы, в том числе от спонсоров забега. Бег на 10 км и полумарафон официально признаны AIMS (Международной ассоциацией марафонов и пробегов www.aimsworldrunning.org). Бег на 10 км и полумарафон проводятся по правилам IAAF. Судейство обеспечивает Национальная грузинская федерация Sport for All ("Спорт для всех"). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилисский марафон, тбилисский благотворительный марафон
грузия, новости, общество, тбилисский марафон, тбилисский благотворительный марафон
Масштабный благотворительный забег Tbilisimarathon стартовал в столице Грузии
Из-за ремонта проспекта Руставели на этот раз маршрут марафона несколько изменился
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon проходит в воскресенье, 27 сентября, и уже в четырнадцатый раз собирает любителей бега в столице Грузии.
По традиции участники стартуют в центре города на площади Первой Республики, делают круг и финишируют там же. В марафоне принимают участие 3500 человек. Мероприятие носит благотворительный характер.
Из-за ремонта проспекта Руставели на этот раз дистанция марафона будет проходить по прилегающим улицам: Михаила Джавахишвили, Реваза Табукашвили, набережной, улице Вахтанга Горгасали, Гии Гулия, Солико Вирсаладзе и проспекту Николоза Бараташвили. Все эти улицы будут перекрыты до 12:00 27 сентября.
Марафонцы бегут 10-километровый забег или полумарафон (21,1 км). Также есть детские забеги (500 м, 1 км) для двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет.
Участие для взрослых в марафоне платное, регистрация завершилась в сентябре. Для детей участие бесплатно. Взрослых победителей марафона ждут призы, в том числе от спонсоров забега.
Бег на 10 км и полумарафон официально признаны AIMS (Международной ассоциацией марафонов и пробегов www.aimsworldrunning.org). Бег на 10 км и полумарафон проводятся по правилам IAAF. Судейство обеспечивает Национальная грузинская федерация Sport for All ("Спорт для всех").