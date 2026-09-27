https://sputnik-georgia.ru/20260927/nesovershennoletnie-prestupniki-i-zhertvy-v-gruzii--novaya-statistika-300828291.html

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – новая статистика

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

За первые семь месяцев года в стране задержали 468 подростков по подозрению в совершении различных преступлений, при этом 40% задержаний пришлись на Тбилиси 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T15:38+0400

2026-09-27T15:38+0400

2026-09-27T18:25+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. В Грузии в январе–июле 2026 года за совершение различных преступлений были задержаны 468 человек в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из них 40% были задержаны в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершивших преступления, находится Аджария, на третьем – регион Имерети. Основная часть задержанных подростков обвиняется в кражах, на втором месте – грабежи, на третьем – организация группового насилия и участие в нем. Кроме того, среди совершенных подростками преступлений – угрозы, причинение вреда здоровью и наркопреступления. Между тем с 1 января по 1 августа 2026 года пострадавшими от различных преступлений признаны 678 человек в возрасте до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений. В Грузии действует закон о защите несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. При этом соучастие или вовлечение подростков в совершение преступления другими лицами стало новым отягчающим обстоятельством для совершеннолетних преступников в Грузии и влечет за собой увеличение сроков наказания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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подростки, грузия, новости, происшествия, тбилиси, аджария, имерети, преступность в грузии