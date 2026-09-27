https://sputnik-georgia.ru/20260927/postavki-drevesiny-iz-rossii-v-gruziyu-v-avguste-vyrosli-do-maksimuma-300835473.html

Поставки древесины из России в Грузию в августе выросли до максимума

Поставки древесины из России в Грузию в августе выросли до максимума

Sputnik Грузия

Больше всего Грузия импортировала пиломатериалов – на 2 миллиона долларов 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T20:51+0400

2026-09-27T20:51+0400

2026-09-27T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Поставки древесины из России в Грузию в августе выросли до максимума за всю историю двух стран, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, за август грузины закупили у россиян древесины и изделий из нее на 8,8 миллиона долларов – это на 15% больше, чем в июле, и на 2% больше, чем годом ранее. В результате торговля этим товаром выросла до максимальных значений за все время торговли двух государств. При этом объем поставок по итогам восьми месяцев практически не изменился: он вырос лишь на 0,9%, до 55,2 миллиона долларов. Больше всего Грузия импортировала пиломатериалов – на 2 миллиона долларов. Также заметную часть поставок заняли листы для облицовки (1,7 миллиона долларов), древесно-стружечные плиты (1,52 миллиона) и фанера (1,5 миллиона).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, торговля