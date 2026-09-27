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Российский фигурист Макар Николаев дебютировал за Грузию на юниорском Гран-при
Российский фигурист Макар Николаев дебютировал за Грузию на юниорском Гран-при
Sputnik Грузия
До смены спортивного гражданства Николаев представлял Россию и тренировался в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова 27.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Семнадцатилетний российский фигурист Макар Николаев дебютировал под флагом Грузии на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми. Переход Николаева стал очередным случаем, когда российские фигуристы начинают выступать за Грузию. В августе Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе под грузинский флаг спортивной пары Златы Камаловой и Даниила Панова. Первое место и золотую медаль завоевал швейцарский спортсмен Ян Вейлер. Николаев в своем дебютном выступлении набрал 187,16 балла и завершил турнир в Батуми на девятом месте. До смены спортивного гражданства Николаев представлял Россию и тренировался в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова. В прошлом сезоне он выступал на этапах российского юниорского Гран-при, где занял восьмое и 13-е места. Профиль спортсмена на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) уже обновлен: в качестве страны, которую представляет Николаев, указана Грузия. В составе сборной Грузии также выступают спортсмены, ранее связанные с российской школой фигурного катания. Среди них – уроженка Москвы Анастасия Губанова, ставшая чемпионкой Европы в 2023 году, а также спортивная пара Анастасии Метелкиной и Луки Берулава. Они завоевали для Грузии серебро зимних юношеских Олимпийских игр и медаль чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, фигурное катание, батуми
Российский фигурист Макар Николаев дебютировал за Грузию на юниорском Гран-при
19:21 27.09.2026 (обновлено: 19:43 27.09.2026)
До смены спортивного гражданства Николаев представлял Россию и тренировался в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Семнадцатилетний российский фигурист Макар Николаев дебютировал под флагом Грузии на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми.
Переход Николаева стал очередным случаем, когда российские фигуристы начинают выступать за Грузию. В августе Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе под грузинский флаг спортивной пары Златы Камаловой и Даниила Панова.
Первое место и золотую медаль завоевал швейцарский спортсмен Ян Вейлер. Николаев в своем дебютном выступлении набрал 187,16 балла и завершил турнир в Батуми на девятом месте.
До смены спортивного гражданства Николаев представлял Россию и тренировался в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова. В прошлом сезоне он выступал на этапах российского юниорского Гран-при, где занял восьмое и 13-е места.
Профиль спортсмена на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) уже обновлен: в качестве страны, которую представляет Николаев, указана Грузия.
В составе сборной Грузии также выступают спортсмены, ранее связанные с российской школой фигурного катания. Среди них – уроженка Москвы Анастасия Губанова, ставшая чемпионкой Европы в 2023 году, а также спортивная пара Анастасии Метелкиной и Луки Берулава. Они завоевали для Грузии серебро зимних юношеских Олимпийских игр и медаль чемпионата Европы.