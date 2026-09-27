https://sputnik-georgia.ru/20260927/rossiyskiy-figurist-makar-nikolaev-debyutiroval-za-gruziyu-na-yuniorskom-gran-pri-300837263.html

Российский фигурист Макар Николаев дебютировал за Грузию на юниорском Гран-при

Российский фигурист Макар Николаев дебютировал за Грузию на юниорском Гран-при

Sputnik Грузия

До смены спортивного гражданства Николаев представлял Россию и тренировался в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Семнадцатилетний российский фигурист Макар Николаев дебютировал под флагом Грузии на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми. Переход Николаева стал очередным случаем, когда российские фигуристы начинают выступать за Грузию. В августе Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе под грузинский флаг спортивной пары Златы Камаловой и Даниила Панова. Первое место и золотую медаль завоевал швейцарский спортсмен Ян Вейлер. Николаев в своем дебютном выступлении набрал 187,16 балла и завершил турнир в Батуми на девятом месте. До смены спортивного гражданства Николаев представлял Россию и тренировался в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова. В прошлом сезоне он выступал на этапах российского юниорского Гран-при, где занял восьмое и 13-е места. Профиль спортсмена на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) уже обновлен: в качестве страны, которую представляет Николаев, указана Грузия. В составе сборной Грузии также выступают спортсмены, ранее связанные с российской школой фигурного катания. Среди них – уроженка Москвы Анастасия Губанова, ставшая чемпионкой Европы в 2023 году, а также спортивная пара Анастасии Метелкиной и Луки Берулава. Они завоевали для Грузии серебро зимних юношеских Олимпийских игр и медаль чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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