https://sputnik-georgia.ru/20260927/sbornaya-gruzii-po-paradzyudo-vpervye-stala-chempionom-mira-300836952.html

Сборная Грузии по парадзюдо впервые стала чемпионом мира

Сборная Грузии по парадзюдо впервые стала чемпионом мира

Sputnik Грузия

В решающей встрече грузинские спортсмены со счетом 4:2 победили команду России, выступавшую под нейтральным флагом 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T23:31+0400

2026-09-27T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сборная Грузии по парадзюдо стала чемпионом мира, одержав историческую победу в финале мирового первенства в Тбилиси. Чемпионат мира по парадзюдо принимает Тбилиси 25–27 сентября. В турнире принимают участие более 300 параспортсменов. В решающей встрече грузинские спортсмены со счетом 4:2 победили команду России, выступавшую под нейтральным флагом, и завоевали золотые медали чемпионата мира. Этот результат стал историческим достижением для грузинского параспорта. В индивидуальных соревнованиях у Грузии два золота, одно серебро и одна бронза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, федерация дзюдо грузии