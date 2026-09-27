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Сборная Грузии по парадзюдо впервые стала чемпионом мира
Сборная Грузии по парадзюдо впервые стала чемпионом мира
Sputnik Грузия
В решающей встрече грузинские спортсмены со счетом 4:2 победили команду России, выступавшую под нейтральным флагом 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сборная Грузии по парадзюдо стала чемпионом мира, одержав историческую победу в финале мирового первенства в Тбилиси. Чемпионат мира по парадзюдо принимает Тбилиси 25–27 сентября. В турнире принимают участие более 300 параспортсменов. В решающей встрече грузинские спортсмены со счетом 4:2 победили команду России, выступавшую под нейтральным флагом, и завоевали золотые медали чемпионата мира. Этот результат стал историческим достижением для грузинского параспорта. В индивидуальных соревнованиях у Грузии два золота, одно серебро и одна бронза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, федерация дзюдо грузии
Сборная Грузии по парадзюдо впервые стала чемпионом мира
В решающей встрече грузинские спортсмены со счетом 4:2 победили команду России, выступавшую под нейтральным флагом
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сборная Грузии по парадзюдо стала чемпионом мира, одержав историческую победу в финале мирового первенства в Тбилиси.
Чемпионат мира по парадзюдо принимает Тбилиси 25–27 сентября. В турнире принимают участие более 300 параспортсменов.
В решающей встрече грузинские спортсмены со счетом 4:2 победили команду России, выступавшую под нейтральным флагом, и завоевали золотые медали чемпионата мира.
Этот результат стал историческим достижением для грузинского параспорта.
В индивидуальных соревнованиях у Грузии два золота, одно серебро и одна бронза.