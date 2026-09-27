https://sputnik-georgia.ru/20260927/sotrudniki-kontrterroristicheskogo-tsentra-sgb-zaderzhali-dvukh-chelovek---video-300846745.html
Сотрудники контртеррористического центра СГБ задержали двух человек - видео
Сотрудники контртеррористического центра СГБ задержали двух человек - видео
Sputnik Грузия
В двух муниципалитетах Грузии прошла масштабная антитеррористическая операция. Смотрите на видео кадры задержания членов террористической группировки. 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T16:09+0400
2026-09-27T16:09+0400
2026-09-28T16:11+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
арест
преступность в грузии
терроризм
борьба с терроризмом
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/1c/300846569_0:0:2903:1633_1920x0_80_0_0_3c708828a5c1fcd55d2de38c2c16ece5.png
Сотрудники контртеррористического центра СГБ задержали двоих граждан страны за связи с "Исламским государством"*.Спецоперация проходила в муниципалитетах Гардабани и Карели. Задержанные вступили в ряды террористической организации, принесли присягу лидеру этой группировки и выразили ему безоговорочное повиновение.Во время обысков изъяли текст присяги, различные виды патронов, ручную гранату и электронные устройства. Задержанным грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/1c/300846569_119:0:2296:1633_1920x0_80_0_0_809636b511ae8d392aa4b480aaeaf364.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, арест, преступность в грузии, терроризм, борьба с терроризмом, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, арест, преступность в грузии, терроризм, борьба с терроризмом, видео
Сотрудники контртеррористического центра СГБ задержали двух человек - видео
16:09 27.09.2026 (обновлено: 16:11 28.09.2026)
В двух муниципалитетах Грузии прошла масштабная антитеррористическая операция. Смотрите на видео кадры задержания членов террористической группировки.
Сотрудники контртеррористического центра СГБ задержали двоих граждан страны за связи с "Исламским государством"*.
Спецоперация проходила в муниципалитетах Гардабани и Карели. Задержанные вступили в ряды террористической организации, принесли присягу лидеру этой группировки и выразили ему безоговорочное повиновение.
Во время обысков изъяли текст присяги, различные виды патронов, ручную гранату и электронные устройства. Задержанным грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.