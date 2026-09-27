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Сотрудники контртеррористического центра СГБ задержали двух человек - видео

Сотрудники контртеррористического центра СГБ задержали двух человек - видео

Sputnik Грузия

В двух муниципалитетах Грузии прошла масштабная антитеррористическая операция. Смотрите на видео кадры задержания членов террористической группировки. 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T16:09+0400

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Сотрудники контртеррористического центра СГБ задержали двоих граждан страны за связи с "Исламским государством"*.Спецоперация проходила в муниципалитетах Гардабани и Карели. Задержанные вступили в ряды террористической организации, принесли присягу лидеру этой группировки и выразили ему безоговорочное повиновение.Во время обысков изъяли текст присяги, различные виды патронов, ручную гранату и электронные устройства. Задержанным грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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