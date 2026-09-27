https://sputnik-georgia.ru/20260927/stroitelstvo-novoy-dorogi-v-rossiyu-v-gruzii-proverili-kachestvo-rabot-300831109.html

Строительство новой дороги в Россию: в Грузии проверили качество работ

Строительство новой дороги в Россию: в Грузии проверили качество работ

Sputnik Грузия

Результаты проверки являются основанием для подготовки соответствующих заключений, согласно которым, в случае необходимости, определяются последующие... 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T10:06+0400

2026-09-27T10:06+0400

2026-09-27T11:19+0400

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департамент автомобильных дорог

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мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Очередной плановый контроль качества работ провели в рамках масштабного проекта строительства новой дороги в направлении из Грузии в Россию – участка Квешети-Коби, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии. Департамент автодорог проверил ход строительства новой трассы и тоннеля Квешети-Коби в рамках регулярного государственного контроля качества дорожных проектов. "На данном этапе в рамках текущего планового мониторинга на проекте Квешети-Коби было проверено качество бетона, используемого для устройства подпорных стен и стен тоннеля. Также была выполнена топографическая съемка 9-километрового главного и параллельного ему эвакуационного тоннелей", – говорится в сообщении. По информации ведомства, результаты проверки являются основанием для подготовки соответствующих заключений, согласно которым, в случае необходимости, определяются последующие мероприятия. Дорога в Россию Участок Квешети-Коби – один из важнейших участков автомагистрали Север-Юг. Согласно проекту, предусмотрено строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и пятью тоннелями и ремонт одного моста, а также строительство пятикилометровой дороги к горнолыжному курорту Гудаури. Один из важнейших компонентов проекта – 9-километровый главный тоннель и эвакуационный тоннель такой же длины – уже полностью завершен. Строительные работы активно продолжаются и на мостах. Один из пяти мостов уже завершен. Он возведен по технологии сбалансированного консольного бетонирования, которая была применена в Грузии впервые. Кроме того, на данный момент также ведется строительство самого высокого и уникального 166-метрового арочного моста. Параллельно ведется строительство 5-километровой дороги до Гудаури. Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинская дорога) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. После того, как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут. Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, строительство дороги, мцхета-степанцминда-ларс