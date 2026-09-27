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Сванадзе перед матчем с Украиной: главная цель – положительный результат
Сванадзе перед матчем с Украиной: главная цель – положительный результат
Sputnik Грузия
Сванадзе возглавил сборную после ухода Вилли Саньоля 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Главной целью команды Грузии в матче Лиги наций против Украины будет положительный результат, сказал новый главный тренер сборной Рамаз Сванадзе на пресс-конференции на стадионе "Динамо Арена". Сванадзе возглавил сборную после ухода Вилли Саньоля. Французский специалист покинул пост на следующий день после поражения Грузии от Северной Ирландии со счетом 0:1 в первом матче Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Он досрочно расторг контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года. До назначения в национальную команду Сванадзе возглавлял молодежную сборную Грузии. В тренерский штаб Сванадзе войдут Георгий Деканосидзе и Бондо Гоциридзе. "Хочу поблагодарить Федерацию футбола за большое доверие. В футбольном мире есть тренеры, которые приходят к этой работе относительно легким путем. Я прошел сложный путь, поэтому не должно возникать вопроса, готов ли я тренировать национальную сборную. Теперь все должно оцениваться по результатам", – заявил Сванадзе. Говоря о предстоящем матче, он отметил, что после смены тренера сборная Украины стала более организованной и играет в комбинационный футбол. Сванадзе также заявил, что рассчитывает на единство команды и поддержку болельщиков. Матч Грузия–Украина состоится 28 сентября на "Динамо Арене". Начало встречи – в 20:00. В параллельном матче группы B2 сыграют сборные Северной Ирландии и Венгрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Сванадзе перед матчем с Украиной: главная цель – положительный результат
Сванадзе возглавил сборную после ухода Вилли Саньоля
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Главной целью команды Грузии в матче Лиги наций против Украины будет положительный результат, сказал новый главный тренер сборной Рамаз Сванадзе на пресс-конференции на стадионе "Динамо Арена".
Сванадзе возглавил сборную после ухода Вилли Саньоля. Французский специалист покинул пост на следующий день после поражения Грузии от Северной Ирландии со счетом 0:1 в первом матче Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Он досрочно расторг контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года. До назначения в национальную команду Сванадзе возглавлял молодежную сборную Грузии.
"Наша цель – показывать стабильную игру и добиваться результатов. Это путь, который нужно проходить шаг за шагом, но я считаю, что у нашей команды есть потенциал. Наша главная цель в матче с любой командой — добиться положительного результата", – заявил Сванадзе.
В тренерский штаб Сванадзе войдут Георгий Деканосидзе и Бондо Гоциридзе.
"Хочу поблагодарить Федерацию футбола за большое доверие. В футбольном мире есть тренеры, которые приходят к этой работе относительно легким путем. Я прошел сложный путь, поэтому не должно возникать вопроса, готов ли я тренировать национальную сборную. Теперь все должно оцениваться по результатам", – заявил Сванадзе.
Говоря о предстоящем матче, он отметил, что после смены тренера сборная Украины стала более организованной и играет в комбинационный футбол.
Сванадзе также заявил, что рассчитывает на единство команды и поддержку болельщиков.
"Одиннадцать лет главным тренером сборной не был грузин. Надеюсь, завтра и в будущем мы будем показывать такой футбол, который будет радовать болельщиков", – сказал Сванадзе.
Матч Грузия–Украина состоится 28 сентября на "Динамо Арене". Начало встречи – в 20:00.
В параллельном матче группы B2 сыграют сборные Северной Ирландии и Венгрии.