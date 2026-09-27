https://sputnik-georgia.ru/20260927/svanadze-pered-matchem-s-ukrainoy-glavnaya-tsel--polozhitelnyy-rezultat-300835817.html

Сванадзе перед матчем с Украиной: главная цель – положительный результат

Сванадзе перед матчем с Украиной: главная цель – положительный результат

Sputnik Грузия

Сванадзе возглавил сборную после ухода Вилли Саньоля 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T21:42+0400

2026-09-27T21:42+0400

2026-09-27T21:42+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Главной целью команды Грузии в матче Лиги наций против Украины будет положительный результат, сказал новый главный тренер сборной Рамаз Сванадзе на пресс-конференции на стадионе "Динамо Арена". Сванадзе возглавил сборную после ухода Вилли Саньоля. Французский специалист покинул пост на следующий день после поражения Грузии от Северной Ирландии со счетом 0:1 в первом матче Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Он досрочно расторг контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года. До назначения в национальную команду Сванадзе возглавлял молодежную сборную Грузии. В тренерский штаб Сванадзе войдут Георгий Деканосидзе и Бондо Гоциридзе. "Хочу поблагодарить Федерацию футбола за большое доверие. В футбольном мире есть тренеры, которые приходят к этой работе относительно легким путем. Я прошел сложный путь, поэтому не должно возникать вопроса, готов ли я тренировать национальную сборную. Теперь все должно оцениваться по результатам", – заявил Сванадзе. Говоря о предстоящем матче, он отметил, что после смены тренера сборная Украины стала более организованной и играет в комбинационный футбол. Сванадзе также заявил, что рассчитывает на единство команды и поддержку болельщиков. Матч Грузия–Украина состоится 28 сентября на "Динамо Арене". Начало встречи – в 20:00. В параллельном матче группы B2 сыграют сборные Северной Ирландии и Венгрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу