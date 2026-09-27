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В Грузии отмечают "День памяти и надежды"
В Грузии отмечают "День памяти и надежды"
Sputnik Грузия
С ночи на всех административных зданиях приспущены государственные флаги 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Необходимо сделать максимум для восстановления территориальной целостности мирным путем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по случаю 33-й годовщины со дня падения Сухуми. Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". С ночи на всех административных зданиях приспущены государственные флаги. Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, сухуми, абхазия, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, сухуми, абхазия, ираклий кобахидзе
В Грузии отмечают "День памяти и надежды"
13:22 27.09.2026 (обновлено: 15:23 27.09.2026)
С ночи на всех административных зданиях приспущены государственные флаги
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Необходимо сделать максимум для восстановления территориальной целостности мирным путем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по случаю 33-й годовщины со дня падения Сухуми.
Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды".
"В этот день мы вспоминаем погибших героев и отдаем дань уважения их подвигу и памяти. Этот день напоминает нам о нашем долге перед ними. Мы должны сделать все возможное для восстановления территориальной целостности мирным путем. Это была их мечта, и именно за эту мечту погибли наши герои. Наш долг – сделать все возможное, чтобы мирным путем восстановить территориальную целостность и осуществить их мечту", – заявил Кобахидзе.
С ночи на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.
Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.
Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.