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В Грузии отмечают "День памяти и надежды"

В Грузии отмечают "День памяти и надежды"

Sputnik Грузия

С ночи на всех административных зданиях приспущены государственные флаги 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Необходимо сделать максимум для восстановления территориальной целостности мирным путем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по случаю 33-й годовщины со дня падения Сухуми. Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". С ночи на всех административных зданиях приспущены государственные флаги. Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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