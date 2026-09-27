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ВС РФ поразили компанию интернет-связи в Киеве
ВС РФ поразили компанию интернет-связи в Киеве
Sputnik Грузия
ВС РФ продолжили нанесение ударов по логистическим центрам и портовой инфраструктуре, используемой ВСУ 27.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-27T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен – Sputnik. ВС России в ходе ночных ударов поразили в Киеве центр обработки данных компании "Водафон", работающий на ВСУ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.Кроме того, поражены два склада беспилотников и комплектующих в Николаеве.ВС РФ нанесли также удары по логистическому центру с FPV-перехватчиками "Дрон калинш" в Одесской области, штабу ВМС Украины, пограничному пункту базирования, а также по четырем хранилищам с военным имуществом в порту Килия.В порту Одессы поражен сухогруз, доставлявший военное имущество и грузы двойного назначения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, киев, украина, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, украина, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
ВС РФ поразили компанию интернет-связи в Киеве
18:54 27.09.2026 (обновлено: 19:42 27.09.2026)
ВС РФ продолжили нанесение ударов по логистическим центрам и портовой инфраструктуре, используемой ВСУ
ТБИЛИСИ, 27 сен – Sputnik. ВС России в ходе ночных ударов поразили в Киеве центр обработки данных компании "Водафон", работающий на ВСУ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
"В результате ударов поражены: в Киеве – центр обработки данных компании "Водафон", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе передачи разведывательных данных", – говорится в сообщении.
Кроме того, поражены два склада беспилотников и комплектующих в Николаеве.
ВС РФ нанесли также удары по логистическому центру с FPV-перехватчиками "Дрон калинш" в Одесской области, штабу ВМС Украины, пограничному пункту базирования, а также по четырем хранилищам с военным имуществом в порту Килия.
В порту Одессы поражен сухогруз, доставлявший военное имущество и грузы двойного назначения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.