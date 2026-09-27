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"Золотой мяч" для Кварадонны
"Золотой мяч" для Кварадонны
Sputnik Грузия
В октябре футбольный мир узнает имя нового обладателя "Золотого мяча" по итогам сезона 2025/2026. Идут жаркие споры вокруг возможных кандидатов – от Харри... 27.09.2026, Sputnik Грузия
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2026-09-27T15:31+0400
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В октябре футбольный мир узнает имя нового обладателя "Золотого мяча" по итогам сезона 2025/2026. Идут жаркие споры вокруг возможных кандидатов – от Харри Кейна до грузинского легионера Хвичи Кварацхелии по прозвищу "Кварадонна". Многие сходятся во мнении, что, если бы не чемпионат мира по футболу 2026 года, Хвича точно получил бы эту награду.Sputnik Грузия решил узнать, согласны ли наши читатели с тем, что Кварацхелия все равно заслуживает этой награды. 75,6% считают, что ЧМ-2026 ничего не изменил и Кварацхелия должен получить "Золотой мяч", а 14,8% не разделяют эту точку зрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, чемпионат мира по футболу, инфографика, инфографика
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, чемпионат мира по футболу, инфографика, инфографика

"Золотой мяч" для Кварадонны

15:31 27.09.2026
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Считаете ли вы, что Хвича Кварацхелия заслуживает Золотой мяч, 2026 - Sputnik Грузия
В октябре футбольный мир узнает имя нового обладателя "Золотого мяча" по итогам сезона 2025/2026. Идут жаркие споры вокруг возможных кандидатов – от Харри Кейна до грузинского легионера Хвичи Кварацхелии по прозвищу "Кварадонна". Многие сходятся во мнении, что, если бы не чемпионат мира по футболу 2026 года, Хвича точно получил бы эту награду.
Sputnik Грузия решил узнать, согласны ли наши читатели с тем, что Кварацхелия все равно заслуживает этой награды. 75,6% считают, что ЧМ-2026 ничего не изменил и Кварацхелия должен получить "Золотой мяч", а 14,8% не разделяют эту точку зрения.
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