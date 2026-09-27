https://sputnik-georgia.ru/20260927/zolotoy-myach-dlya-kvaradonny-300785266.html

"Золотой мяч" для Кварадонны

"Золотой мяч" для Кварадонны

Sputnik Грузия

В октябре футбольный мир узнает имя нового обладателя "Золотого мяча" по итогам сезона 2025/2026. Идут жаркие споры вокруг возможных кандидатов – от Харри... 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T15:31+0400

2026-09-27T15:31+0400

2026-09-27T15:31+0400

спорт

грузия

новости

хвича кварацхелия

футбол

чемпионат мира по футболу

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/18/300784634_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ceeee86f209ab090e2db4015b86f68dc.png

В октябре футбольный мир узнает имя нового обладателя "Золотого мяча" по итогам сезона 2025/2026. Идут жаркие споры вокруг возможных кандидатов – от Харри Кейна до грузинского легионера Хвичи Кварацхелии по прозвищу "Кварадонна". Многие сходятся во мнении, что, если бы не чемпионат мира по футболу 2026 года, Хвича точно получил бы эту награду.Sputnik Грузия решил узнать, согласны ли наши читатели с тем, что Кварацхелия все равно заслуживает этой награды. 75,6% считают, что ЧМ-2026 ничего не изменил и Кварацхелия должен получить "Золотой мяч", а 14,8% не разделяют эту точку зрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, чемпионат мира по футболу, инфографика, инфографика