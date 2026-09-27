https://sputnik-georgia.ru/20260927/zvezdy-sovremennogo-tantsa-vim-vandekeybus-i-sharon-eyal--gosti-festivalya-gift-v-tbilisi-300824275.html

Звезды современного танца Вим Вандекейбус и Шарон Эяль – гости фестиваля GIFT в Тбилиси

Звезды современного танца Вим Вандекейбус и Шарон Эяль – гости фестиваля GIFT в Тбилиси

Sputnik Грузия

Бельгийский хореограф выступит на открытии фестиваля 24 октября, а израильская танцовщица покажет свою новую, самую личную работу 6–7 ноября 27.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-27T19:44+0400

2026-09-27T19:44+0400

2026-09-27T19:44+0400

тбилисский театр оперы и балета

михаил туманишвили

тбилиси

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грузия

культура

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Гостями Международного фестиваля искусств "Подарок" (GIFT) в Тбилиси в этом году станут звезды современного танца – бельгийский хореограф и режиссер Вим Вандекейбус выступит на открытии фестиваля 24 октября, а израильская танцовщица и хореограф Шарон Эяль представит новую работу 6–7 ноября.Фестиваль GIFT пройдет в столице Грузии с 16 октября по 14 ноября 2026 года – уже 29-й раз. В этом году фестиваль официально вернулся в статус полноправного члена Европейской ассоциации фестивалей (European Festivals Association, EFA), что организаторы называют возвращением в профессиональное европейское сообщество, к которому фестиваль принадлежал долгие годы.Вим Вандекейбус, основавший компанию Ultima Vez в 1986 году, считается одним из самых влиятельных художников современной европейской сцены. Он радикально расширил границы между танцем, театром, кино и музыкой. На фестивале в Грибоедовском театре он представит спектакль "INFAMOUS OFFSPRING" ("Порочное потомство"). Это работа по мотивам греческой мифологии, где древние боги предстают удивительно современными – уязвимыми, опасными и по-человечески узнаваемыми.Шарон Эяль – одна из самых узнаваемых фигур в современном исполнительском искусстве, обладательница звания кавалера французского Ордена искусств и литературы (2023) и лауреат премии FEDORA – Van Cleef & Arpels. На сцене Тбилисского театра оперы и балета она впервые в истории GIFT покажет спектакль "Delay the Sadness" ("Печаль придет позже") – работу, посвященную ее матери Адине Эяль и названную одним из самых личных произведений хореографа, знаменующую новый, более минималистичный этап в ее творчестве.Открытие фестиваля 16–17 октября в Театре киноактера имени Михаила Туманишвили ознаменуется показом "Весны священной" Игоря Стравинского в постановке итальянской компании Dewey Dell – наследников режиссера Ромео Кастеллуччи. Легендарная партитура, чья премьера в 1913 году в Париже стала переломным моментом в истории музыки и танца, получит новое прочтение – не реконструкцию, а, по словам самих постановщиков, "другой ритуал, другое жертвоприношение, другую весну".Помимо основной программы, с 3 по 7 ноября в рамках фестиваля пройдет международная профессиональная платформа GIFT PRO – она соберет в Тбилиси художественных руководителей крупнейших мировых фестивалей и театров из Бельгии, Италии, Испании, Норвегии, Турции, Финляндии и Германии для профессионального диалога и обсуждения будущих международных копродукций. Также в афише – новый сезон конкурсной программы GIFT Biennale College для молодых художников до 40 лет с призом в 20 тысяч лари.Фестиваль "Подарок" – Международный фестиваль искусств Грузии имени Михаила Туманишвили – был основан в Тбилиси в 1997 году с идеей превратить город в пространство диалога между культурами и мировым искусством. Почти три десятилетия фестиваль привозил в Тбилиси выдающихся художников и театральные коллективы со всего мира, а возвращение в EFA организаторы называют новым мостом между Грузией и европейским фестивальным сообществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилисский театр оперы и балета, михаил туманишвили, тбилиси, новости, грузия, культура