Звезды современного танца Вим Вандекейбус и Шарон Эяль – гости фестиваля GIFT в Тбилиси
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi Звезда современного танца Шарон Эяль и ее работы
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi
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Бельгийский хореограф выступит на открытии фестиваля 24 октября, а израильская танцовщица покажет свою новую, самую личную работу 6–7 ноября
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Гостями Международного фестиваля искусств "Подарок" (GIFT) в Тбилиси в этом году станут звезды современного танца – бельгийский хореограф и режиссер Вим Вандекейбус выступит на открытии фестиваля 24 октября, а израильская танцовщица и хореограф Шарон Эяль представит новую работу 6–7 ноября.
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi Звезда современного танца Вим Вандекейбус и его работы
Звезда современного танца Вим Вандекейбус и его работы
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi
Фестиваль GIFT пройдет в столице Грузии с 16 октября по 14 ноября 2026 года – уже 29-й раз. В этом году фестиваль официально вернулся в статус полноправного члена Европейской ассоциации фестивалей (European Festivals Association, EFA), что организаторы называют возвращением в профессиональное европейское сообщество, к которому фестиваль принадлежал долгие годы.
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi Звезда современного танца Вим Вандекейбус и его работы
Звезда современного танца Вим Вандекейбус и его работы
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi
Вим Вандекейбус, основавший компанию Ultima Vez в 1986 году, считается одним из самых влиятельных художников современной европейской сцены. Он радикально расширил границы между танцем, театром, кино и музыкой. На фестивале в Грибоедовском театре он представит спектакль "INFAMOUS OFFSPRING" ("Порочное потомство"). Это работа по мотивам греческой мифологии, где древние боги предстают удивительно современными – уязвимыми, опасными и по-человечески узнаваемыми.
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi Звезда современного танца Вим Вандекейбус и его работы
Звезда современного танца Вим Вандекейбус и его работы
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi
Шарон Эяль – одна из самых узнаваемых фигур в современном исполнительском искусстве, обладательница звания кавалера французского Ордена искусств и литературы (2023) и лауреат премии FEDORA – Van Cleef & Arpels.
На сцене Тбилисского театра оперы и балета она впервые в истории GIFT покажет спектакль "Delay the Sadness" ("Печаль придет позже") – работу, посвященную ее матери Адине Эяль и названную одним из самых личных произведений хореографа, знаменующую новый, более минималистичный этап в ее творчестве.
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi Звезда современного танца Шарон Эяль и ее работы
Звезда современного танца Шарон Эяль и ее работы
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi
Открытие фестиваля 16–17 октября в Театре киноактера имени Михаила Туманишвили ознаменуется показом "Весны священной" Игоря Стравинского в постановке итальянской компании Dewey Dell – наследников режиссера Ромео Кастеллуччи. Легендарная партитура, чья премьера в 1913 году в Париже стала переломным моментом в истории музыки и танца, получит новое прочтение – не реконструкцию, а, по словам самих постановщиков, "другой ритуал, другое жертвоприношение, другую весну".
Помимо основной программы, с 3 по 7 ноября в рамках фестиваля пройдет международная профессиональная платформа GIFT PRO – она соберет в Тбилиси художественных руководителей крупнейших мировых фестивалей и театров из Бельгии, Италии, Испании, Норвегии, Турции, Финляндии и Германии для профессионального диалога и обсуждения будущих международных копродукций.
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi Звезда современного танца Шарон Эяль и ее работы
Звезда современного танца Шарон Эяль и ее работы
© GIFT - Georgian International Festival of Arts in Tbilisi
Также в афише – новый сезон конкурсной программы GIFT Biennale College для молодых художников до 40 лет с призом в 20 тысяч лари.
Фестиваль "Подарок" – Международный фестиваль искусств Грузии имени Михаила Туманишвили – был основан в Тбилиси в 1997 году с идеей превратить город в пространство диалога между культурами и мировым искусством. Почти три десятилетия фестиваль привозил в Тбилиси выдающихся художников и театральные коллективы со всего мира, а возвращение в EFA организаторы называют новым мостом между Грузией и европейским фестивальным сообществом.