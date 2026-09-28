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"Русские почти пришли": как европейцев пугают "скорым нападением Москвы"

"Русские почти пришли": как европейцев пугают "скорым нападением Москвы"

Sputnik Грузия

Интернет-мемы об эстонской разведке уже неактуальны. С прошлой недели эстонцев эффективно заменили датчане. Причем датские разведчики, похоже, и не... 28.09.2026, Sputnik Грузия

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Вся цепочка событий началась с провокации датского военного вертолета против российского корвета "Сообразительный", отмечает колумнист РИА Новости и напоминает: 14 сентября к российскому кораблю, находившемуся в международных водах Балтийского моря, на опасно близкое расстояние приблизился вертолет Fennec — якобы для "рутинного фотографирования".Дабы предупредить любознательных датчан об опасности столкновения, наш экипаж вынужден был запустить две сигнальные ракеты. После чего вертолет сразу улетел, а Министерство обороны Дании на следующий день подняло неимоверный шум на весь мир, заявив, что одна из ракет "пролетела в паре метров от вертолета".И вот тут-то у главы военного ведомства королевства Йеппе Брууса неожиданно начались проблемы. Он теперь искренне удивляется тому, что пресса его же страны стала задавать вполне очевидные, но очень неудобные вопросы по поводу этого инцидента. Подумаешь, датская армия, сев в лужу с очередной провокацией против нашего корабля, привычно подняла шум об "агрессии России" — эка невидаль! Все в Европе этим занимаются. Но просто версия ведомства Брууса настолько шита белыми нитками, что его в конце концов стали резонно спрашивать: как же сигнальная ракета, чья дальность полета не превышает 150-200 метров, могла пролететь возле вертолета, если тот был на безопасном расстоянии от корвета?Это поставило министра в тупик. Он начал обиженно заявлять, что датская пресса "слишком много внимания уделяет российской версии", что "надо доверять своей армии" и, самое смешное, — что он "не специалист по расстояниям". Но ему журналисты напомнили, как осенью прошлого года они уже доверились сообщениям правительства о "хайли лайкли русских дронах", летавших над аэропортами Дании. Скандал тогда подняли немалый, "инцидент" попал во все последующие отчеты западных аналитиков о "гибридной войне России". А спустя несколько месяцев датская полиция тихонечко свернула расследование, фактически признав, что никаких беспилотников не было в природе.То есть, по сути, сейчас сработал эффект мальчика, все время кричавшего: "Волки!" (в данном случае — "Русская угроза!"), — и в один прекрасный момент ему просто перестали верить. И что сделал датский "мальчик", неожиданно столкнувшийся с недоверием своей прессы? Бруус (видимо, поняв, что сел в лужу) собрал специальную пресс-конференцию, на которой подведомственная ему же Служба военной разведки Дании (FE) представила совершенно бесполезный и пустой документ на трех страничках, который озаглавлен: "Оценка угрозы со стороны России".Ну то есть решили таким нехитрым способом перебить интерес своей прессы к позорному для Минобороны Дании инциденту в море и вбросили в информпространство бессодержательную бумажку с громким названием.И вроде бы получилось: на следующий день об этом документе писала вся западная пресса. Правда, в ее интерпретации безобидные выводы FE приобрели какой-то апокалиптичный характер — причем неожиданно для самих авторов доклада.Дело в том, что эти три странички являются не анализом каких-то засекреченных данных, не прогнозом событий, основанным на выкраденных у Москвы тайнах, а банальным перечислением возможных и невозможных сценариев (скорее всего, на скорую руку составленных искусственным интеллектом из открытых данных в интернете). В документе черным по белому сказано, что риск прямого нападения России на Европу выглядит "крайне невероятным" (да-да, на этот раз "хайли анлайкли"), а риск "ограниченного военного нападения" оценен как "низкий, но растущий". То есть датская разведка ткнула пальцем в небо, но представила совершенно не нагнетающий страсти документ.А теперь посмотрим на истерику западных СМИ по этому поводу. CNBC, The Guardian, Financial Times, Sky News и другие выходят с одним и тем же заголовком: "Россия может напасть на страну НАТО в течение нескольких месяцев, предупреждает датская разведка". Почувствуйте разницу! Можно себе представить раскрытые рты датских военных разведчиков на следующий день после их пресс-конференции, когда они читали эти новости. Хотели погасить скандал вокруг антироссийской провокации, но сами спровоцировали еще более горячий.Собственно, так и раскручивается эскалация! Именно об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" Генассамблеи ООН, когда описывал антироссийскую истерику в Европе по поводу подготовки войны с Россией в 2030 году. "Такая позиция может оказаться самосбывающимся пророчеством", — предупредил министр, указав на то, что среди европейских элит сейчас много авантюристов.Эти авантюристы и продолжают накручивать нервы своих граждан посредством антироссийских сценариев, явно перегибая палку. Что подтверждает не только недоверие к версии датской армии среди датских же журналистов. С огромным скепсисом, например, британская публика восприняла шоу "Военная игра" на телеканале Sky One. В нем "сбитые летчики" британской политики моделировали ход войны с Россией. В роли премьера Британии выступал некогда всесильный министр консервативного правительства Майкл Гоув, все еще мечтающий по-настоящему въехать на Даунинг-стрит, 10. А роль министра обороны играла Пенни Мордонт, которая сравнительно недавно действительно была министром обороны. Тем поразительнее, насколько легко эти авантюристы втянули свою страну в войну против России в данном шоу: оно заканчивается обсуждением возможности нанесения ядерного удара. Видимо, потом наступила мгла…Так вот, даже извечные критики России обрушились на это пугающее действо. Либеральный журнал The New World называет его "пропагандой", так как каждая серия подводит к одной и той же мысли: "Британия плохо вооружена и не готова к войне с Россией". "Это конец света с Майклом Гоувом — мы все обречены", — иронизирует The Times.А давний критик нашей страны Оуэн Мэттьюз на страницах The Independent как раз обратил внимание на то, как совпало появление данного шоу с докладом датской военной разведки, органично вписавшись в общеевропейскую атмосферу запугивания российской агрессией. И указал на главную проблему таких страшилок: в них никто не задается вопросом, "как рассеять туман недопонимания, риторики и паранойи, которая и является источником назревающего противостояния с Россией".Дело дошло даже до того, что главный идеолог британской русофобии Эдвард Лукас призывает своих "попридержать коней" в нагнетании страхов относительно России, полагая, что тем самым они подыгрывают нам: "Страшилки — это кремлевская психологическая операция… Кремль пытается распространять FUD (fear, uncertainty, doubt — тактика "страх, неопределенность, сомнение"). И слишком многие якобы экспертные голоса усиливают это".Это значит, что даже некоторые из "мальчиков", десятилетиями трубившие о "русской угрозе", поняли, что явно перестарались. Они, похоже, читали нашу классику: "Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить". Причем бить начинает своя же публика, которая уже задает неудобные вопросы.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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