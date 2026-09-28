https://sputnik-georgia.ru/20260928/300851359.html
Осень СВО – 2026: украинские дата-центры улетают в небытие
Осень СВО – 2026: украинские дата-центры улетают в небытие
Sputnik Грузия
Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, эффективно рубят щупальца спрута НАТО на Украине, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T21:24+0400
2026-09-28T21:24+0400
2026-09-28T21:40+0400
россия
в мире
политика
киев
украина
сша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/0e/300121898_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_a18213d2cd24223043389d48224762ae.jpg
Стратегическая воздушная операция Вооруженных сил России развивается успешно. Ежедневно, системно, методично фрагментируется логистика на всей подконтрольной ВСУ территории. В Киеве уничтожается цифровая инфраструктура – де-факто натовская система связи и управления украинской прокси-армией. Последнее равнозначно поражению спутников Starlink в космосе, боевой системы Palantir в США и вызывает у противника "технологический шок", дезориентацию на поле боя.Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, эффективно рубят щупальца спрута НАТО на Украине. За минувшие сутки Киев установил рекорд продолжительности воздушной тревоги – на фоне ударов по военным объектам сирены звучали 13 часов. В ночь на 28 сентября поражены высокоточным оружием большой дальности коммуникационные и логистические центры, морские суда и объекты портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.В Киеве прилетело по центрам обработки данных компаний "УкрТелеком" и "ДримЛайн". Это крупнейшие поставщики услуг стационарной и мобильной связи, высокоскоростного интернета для ВСУ, включая передачу и хранение разведданных. Поражены склады предприятия "Гранит" в Днепровском районе Киева, где хранились комплектующие для БПЛА и дальнобойных ракет. Неподалеку от Крещатика сегодня горит здание академии наук Украины.Днем ранее в Киеве уничтожена одна из крупнейших компаний "Омега Телеком", которая предоставляла услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Там же хранился большой объем данных. Также разгромлены центры обработки информации "Киевстар" и "Водафон", которые обеспечивали ВСУ мобильной связью и высокоскоростным Интернетом – в том числе для передачи разведданных.В Киевской области прилетело по логистическому центру "Заммлер Групп", где хранилась и распределялась западная военная помощь ВСУ. Удар "Гераней" в Днепропетровске "вывел из чата" коммуникационный центр Open Data, который также имел военное предназначение.Ранее в Киеве уничтожен важнейший дата-центр United DC с разведданными ВСУ, серверные узлы провайдеров. Цепь событий неслучайна. Reuters цитирует тревожное заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги: "Россия нанесла удары по крупным украинским центрам обработки данных, стремясь нарушить поток информации. Быстрое оповещение об угрозах ракетного и беспилотного оружия крайне важно". Безусловно, информационный поток нарушен, сотни тысяч абонентов ВСУ лишены цифровых технологий – натовского "поводка".Что будет после "тотальной войны"Вооруженные силы РФ с растущей эффективностью уничтожают объекты противника на широком оперативном пространстве – в Киеве, Житомире, Одессе, Николаеве, Харькове и временно оккупированном городе Запорожье. Неизбежно ускорение падения киевского режима.Сужение и в перспективе блокирование натовских коммуникационных потоков (связь, разведка, координация, навигация) для ВСУ – смерти подобно. На Западе возмущены: как эти "злые русские" могли додуматься до такого коварства?! Правда, американская газета The New York Times признает: "Усиление российских бомбардировок последовало за собственными попытками Украины нанести ущерб российской экономике"."Тотальную войну" и "спираль эскалации" придумали западные хозяева Зеленского. Бумеранг летит обратно. Киевскому режиму не хватает на боевые действия текущего года уже 27 млрд евро, неадекватное руководство ЕС и НАТО – в отчаянии.Что касается американского "миротворчества", посол США в НАТО Мэттью Уитакер все еще утверждает: удары Украины по территории России могут приблизить переговоры, дальнобойные атаки ВСУ по российской территории могут способствовать сближению позиций Москвы и Киева. Однако российское возмездие "весомо, грубо, зримо", и возвращение в реальность неизбежно.Риторика о конфликте с РФ уже вызывает серьезный раскол в политических кругах Запада – даже самым недальновидным политикам и стратегам становится страшно. Министры обороны стран ЕС не смогли договориться о передаче Киеву ракет Patriot.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил: "Украине придется заплатить за действия, которые имели место в последние месяцы. Именно это происходит сейчас. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию". Представитель Кремля добавил: национальные интересы России известны, безопасность должна быть гарантирована "так, чтобы никому неповадно было заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар".Глава российской дипломатии Сергей Лавров ранее заверил Генассамблею ООН: "Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет несмотря на любые обстоятельства".Крах "украинского проекта" США и НАТО станет уроком для многих стран Запада и Востока: с 2022 года больше $500 млрд потрачено на войну, в результате которой Украина превращена в Руину – разрушена экономика, страна потеряла миллионы граждан погибшими и бежавшими за рубеж. Украинцы, подобно индейцам Северной Америки, унижены и обречены Западом на бесславное уничтожение. Только представители киевского руководства стали долларовыми миллионерами и миллиардерами, война необходима им для продления безбедного существования. Россия достижением целей СВО пресечет рецидив Drang nach Osten и еще раз спасет Европу от нацистской чумы "желто-голубого" типа.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
киев
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/0e/300121898_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_8c7ae20d5368e701ef30ef4b2712288f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg
россия, в мире, политика, киев, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, оон, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, киев, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, оон, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
Осень СВО – 2026: украинские дата-центры улетают в небытие
21:24 28.09.2026 (обновлено: 21:40 28.09.2026)
Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, эффективно рубят щупальца спрута НАТО на Украине, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Стратегическая воздушная операция Вооруженных сил России развивается успешно. Ежедневно, системно, методично фрагментируется логистика на всей подконтрольной ВСУ территории. В Киеве уничтожается цифровая инфраструктура – де-факто натовская система связи и управления украинской прокси-армией. Последнее равнозначно поражению спутников Starlink в космосе, боевой системы Palantir в США и вызывает у противника "технологический шок", дезориентацию на поле боя.
Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, эффективно рубят щупальца спрута НАТО на Украине. За минувшие сутки Киев установил рекорд продолжительности воздушной тревоги – на фоне ударов по военным объектам сирены звучали 13 часов. В ночь на 28 сентября поражены высокоточным оружием большой дальности коммуникационные и логистические центры, морские суда и объекты портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.
В Киеве прилетело по центрам обработки данных компаний "УкрТелеком" и "ДримЛайн". Это крупнейшие поставщики услуг стационарной и мобильной связи, высокоскоростного интернета для ВСУ, включая передачу и хранение разведданных. Поражены склады предприятия "Гранит" в Днепровском районе Киева, где хранились комплектующие для БПЛА и дальнобойных ракет. Неподалеку от Крещатика сегодня горит здание академии наук Украины.
Днем ранее в Киеве уничтожена одна из крупнейших компаний "Омега Телеком", которая предоставляла услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Там же хранился большой объем данных. Также разгромлены центры обработки информации "Киевстар" и "Водафон", которые обеспечивали ВСУ мобильной связью и высокоскоростным Интернетом – в том числе для передачи разведданных.
В Киевской области прилетело по логистическому центру "Заммлер Групп", где хранилась и распределялась западная военная помощь ВСУ. Удар "Гераней" в Днепропетровске "вывел из чата" коммуникационный центр Open Data, который также имел военное предназначение.
Ранее в Киеве уничтожен важнейший дата-центр United DC с разведданными ВСУ, серверные узлы провайдеров. Цепь событий неслучайна. Reuters цитирует тревожное заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги: "Россия нанесла удары по крупным украинским центрам обработки данных, стремясь нарушить поток информации. Быстрое оповещение об угрозах ракетного и беспилотного оружия крайне важно". Безусловно, информационный поток нарушен, сотни тысяч абонентов ВСУ лишены цифровых технологий – натовского "поводка".
Что будет после "тотальной войны"
Вооруженные силы РФ с растущей эффективностью уничтожают объекты противника на широком оперативном пространстве – в Киеве, Житомире, Одессе, Николаеве, Харькове и временно оккупированном городе Запорожье. Неизбежно ускорение падения киевского режима.
Сужение и в перспективе блокирование натовских коммуникационных потоков (связь, разведка, координация, навигация) для ВСУ – смерти подобно. На Западе возмущены: как эти "злые русские" могли додуматься до такого коварства?! Правда, американская газета The New York Times признает: "Усиление российских бомбардировок последовало за собственными попытками Украины нанести ущерб российской экономике".
"Тотальную войну" и "спираль эскалации" придумали западные хозяева Зеленского. Бумеранг летит обратно. Киевскому режиму не хватает на боевые действия текущего года уже 27 млрд евро, неадекватное руководство ЕС и НАТО – в отчаянии.
Что касается американского "миротворчества", посол США в НАТО Мэттью Уитакер все еще утверждает: удары Украины по территории России могут приблизить переговоры, дальнобойные атаки ВСУ по российской территории могут способствовать сближению позиций Москвы и Киева. Однако российское возмездие "весомо, грубо, зримо", и возвращение в реальность неизбежно.
Риторика о конфликте с РФ уже вызывает серьезный раскол в политических кругах Запада – даже самым недальновидным политикам и стратегам становится страшно. Министры обороны стран ЕС не смогли договориться о передаче Киеву ракет Patriot.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил: "Украине придется заплатить за действия, которые имели место в последние месяцы. Именно это происходит сейчас. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию". Представитель Кремля добавил: национальные интересы России известны, безопасность должна быть гарантирована "так, чтобы никому неповадно было заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар".
Глава российской дипломатии Сергей Лавров ранее заверил Генассамблею ООН: "Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет несмотря на любые обстоятельства".
Крах "украинского проекта" США и НАТО станет уроком для многих стран Запада и Востока: с 2022 года больше $500 млрд потрачено на войну, в результате которой Украина превращена в Руину – разрушена экономика, страна потеряла миллионы граждан погибшими и бежавшими за рубеж. Украинцы, подобно индейцам Северной Америки, унижены и обречены Западом на бесславное уничтожение. Только представители киевского руководства стали долларовыми миллионерами и миллиардерами, война необходима им для продления безбедного существования. Россия достижением целей СВО пресечет рецидив Drang nach Osten и еще раз спасет Европу от нацистской чумы "желто-голубого" типа.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в Telegram
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции