https://sputnik-georgia.ru/20260928/apellyatsionnyy-sud-ostavil-v-sile-obvinitelnyy-prigovor-megisu-kardava-po-delu-o-bochkakh-300846237.html
Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Мегису Кардава по "делу о бочках"
Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Мегису Кардава по "делу о бочках"
Sputnik Грузия
Всего Мегис Кардава проходит обвиняемым по 11 уголовным делам 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T16:17+0400
2026-09-28T16:17+0400
2026-09-28T16:17+0400
бачо ахалая
происшествия
серго тетрадзе
новости
грузия
мегис кардава
тбилисский апелляционный суд
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24623/40/246234081_0:172:1000:735_1920x0_80_0_0_5bf56f3e78768792537d86dd5b494e0a.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому бывший начальник Департамента военной полиции, осужденный Мегис Кардава приговорен к 9 годам лишения свободы в рамках т. н. "дела о бочках". Обвинительный приговор по делу о видеозаписях пыток, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района, Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера. Несколько дней назад, 22 сентября, Тбилисский городской суд признал Кардава виновным в присвоении и растрате 768 107 лари из государственного бюджета. Его приговорили к 5 годам и 6 месяцев лишения свободы. По версии прокуратуры, 22 мая 2012 года Кардава, занимавший тогда должность начальника Департамента военной полиции, попросил у тогдашнего министра обороны Бачо Ахалая выделить 330 000 лари на нужды военной полиции по статье "секретные расходы". После согласия министра и зачисления средств на счет Департамента военной полиции по поручению Кардава деньги были сняты в одном из банков и конвертированы в иностранную валюту. После этого Кардава незаконно присвоил 200 тысяч долларов. Ранее он был приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе в 2011 году. И еще три года и девять месяцев Кардава получил за превышение должностных полномочий и нечеловеческое обращение с заключенным. Всего он проходит обвиняемым по 11 уголовным делам. Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. 11 сентября 2021 года стало известно, что Кардава задержан и украинские власти экстрадировали его в Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24623/40/246234081_0:79:1000:829_1920x0_80_0_0_38a483ed49f7f66bcb72d5cd59c26d11.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бачо ахалая, происшествия, серго тетрадзе, новости, грузия, мегис кардава, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд
бачо ахалая, происшествия, серго тетрадзе, новости, грузия, мегис кардава, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд
Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Мегису Кардава по "делу о бочках"
Всего Мегис Кардава проходит обвиняемым по 11 уголовным делам
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому бывший начальник Департамента военной полиции, осужденный Мегис Кардава приговорен к 9 годам лишения свободы в рамках т. н. "дела о бочках".
Обвинительный приговор по делу о видеозаписях пыток, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района, Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера.
Несколько дней назад, 22 сентября, Тбилисский городской суд признал Кардава виновным в присвоении и растрате 768 107 лари из государственного бюджета. Его приговорили к 5 годам и 6 месяцев лишения свободы.
По версии прокуратуры, 22 мая 2012 года Кардава, занимавший тогда должность начальника Департамента военной полиции, попросил у тогдашнего министра обороны Бачо Ахалая выделить 330 000 лари на нужды военной полиции по статье "секретные расходы".
После согласия министра и зачисления средств на счет Департамента военной полиции по поручению Кардава деньги были сняты в одном из банков и конвертированы в иностранную валюту. После этого Кардава незаконно присвоил 200 тысяч долларов.
Ранее он был приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе в 2011 году. И еще три года и девять месяцев Кардава получил за превышение должностных полномочий и нечеловеческое обращение с заключенным. Всего он проходит обвиняемым по 11 уголовным делам.
Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. 11 сентября 2021 года стало известно, что Кардава задержан и украинские власти экстрадировали его в Грузию.