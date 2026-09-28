https://sputnik-georgia.ru/20260928/apellyatsionnyy-sud-ostavil-v-sile-obvinitelnyy-prigovor-megisu-kardava-po-delu-o-bochkakh-300846237.html

Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Мегису Кардава по "делу о бочках"

Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Мегису Кардава по "делу о бочках"

Sputnik Грузия

Всего Мегис Кардава проходит обвиняемым по 11 уголовным делам 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T16:17+0400

2026-09-28T16:17+0400

2026-09-28T16:17+0400

бачо ахалая

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому бывший начальник Департамента военной полиции, осужденный Мегис Кардава приговорен к 9 годам лишения свободы в рамках т. н. "дела о бочках". Обвинительный приговор по делу о видеозаписях пыток, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района, Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера. Несколько дней назад, 22 сентября, Тбилисский городской суд признал Кардава виновным в присвоении и растрате 768 107 лари из государственного бюджета. Его приговорили к 5 годам и 6 месяцев лишения свободы. По версии прокуратуры, 22 мая 2012 года Кардава, занимавший тогда должность начальника Департамента военной полиции, попросил у тогдашнего министра обороны Бачо Ахалая выделить 330 000 лари на нужды военной полиции по статье "секретные расходы". После согласия министра и зачисления средств на счет Департамента военной полиции по поручению Кардава деньги были сняты в одном из банков и конвертированы в иностранную валюту. После этого Кардава незаконно присвоил 200 тысяч долларов. Ранее он был приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе в 2011 году. И еще три года и девять месяцев Кардава получил за превышение должностных полномочий и нечеловеческое обращение с заключенным. Всего он проходит обвиняемым по 11 уголовным делам. Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. 11 сентября 2021 года стало известно, что Кардава задержан и украинские власти экстрадировали его в Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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бачо ахалая, происшествия, серго тетрадзе, новости, грузия, мегис кардава, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд