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Демография возраста: Грузия становится старше – видео
Демография возраста: Грузия становится старше – видео
Sputnik Грузия
Население Грузии становится старше. Число получателей пенсии в стране приблизилось к миллиону – по последним данным, пенсионеров уже около 889 тысяч. Причем... 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T14:22+0400
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Меняется и возрастная структура страны. Жителей, которые старше 65 лет, уже более 18 процентов от всего населения Грузии. Десять лет назад их число составляло около 14 процентов. Тем самым растет нагрузка на пенсионную систему и здравоохранение.На демографическую ситуацию влияют сразу несколько факторов: снижение рождаемости, увеличение продолжительности жизни и миграционные процессы.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пенсия, пенсионная реформа, грузия, видеоклуб , видео
Демография возраста: Грузия становится старше – видео
14:22 28.09.2026 (обновлено: 14:27 28.09.2026)
Население Грузии становится старше. Число получателей пенсии в стране приблизилось к миллиону – по последним данным, пенсионеров уже около 889 тысяч. Причем более 70 процентов из них – женщины
Меняется и возрастная структура страны. Жителей, которые старше 65 лет, уже более 18 процентов от всего населения Грузии. Десять лет назад их число составляло около 14 процентов. Тем самым растет нагрузка на пенсионную систему и здравоохранение.
На демографическую ситуацию влияют сразу несколько факторов: снижение рождаемости, увеличение продолжительности жизни и миграционные процессы.