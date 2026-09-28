https://sputnik-georgia.ru/20260928/demografiya-vozrasta-gruziya-stanovitsya-starshe---video-300844792.html

Демография возраста: Грузия становится старше – видео

Демография возраста: Грузия становится старше – видео

Sputnik Грузия

Население Грузии становится старше. Число получателей пенсии в стране приблизилось к миллиону – по последним данным, пенсионеров уже около 889 тысяч. Причем... 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T14:22+0400

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Меняется и возрастная структура страны. Жителей, которые старше 65 лет, уже более 18 процентов от всего населения Грузии. Десять лет назад их число составляло около 14 процентов. Тем самым растет нагрузка на пенсионную систему и здравоохранение.На демографическую ситуацию влияют сразу несколько факторов: снижение рождаемости, увеличение продолжительности жизни и миграционные процессы.

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