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Грузия наращивает собственный экспорт – видео
Грузия наращивает собственный экспорт – видео
Sputnik Грузия
Грузия установила новый рекорд по экспорту товаров собственного производства. За первые восемь месяцев 2026 года местный экспорт вырос сразу на 63,5 процента –... 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T14:53+0400
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Теперь продукция, произведенная в самой Грузии, обеспечивает более 60 процентов всего экспорта страны. Больше всего грузинской продукции покупают Китай, Россия и Турция. При этом общий экспорт страны, включая реэкспорт, также установил рекорд – более 5,4 миллиарда долларов с начала года. При сохранении нынешней динамики, Грузия может закончить 2026 год с исторически высоким объемом экспорта.
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Грузия наращивает собственный экспорт – видео
14:53 28.09.2026 (обновлено: 15:09 28.09.2026)
Грузия установила новый рекорд по экспорту товаров собственного производства. За первые восемь месяцев 2026 года местный экспорт вырос сразу на 63,5 процента – почти до 3,3 миллиарда долларов
Теперь продукция, произведенная в самой Грузии, обеспечивает более 60 процентов всего экспорта страны. Больше всего грузинской продукции покупают Китай, Россия и Турция. При этом общий экспорт страны, включая реэкспорт, также установил рекорд – более 5,4 миллиарда долларов с начала года. При сохранении нынешней динамики, Грузия может закончить 2026 год с исторически высоким объемом экспорта.