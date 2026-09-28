https://sputnik-georgia.ru/20260928/gruziya-naraschivaet-sobstvennyy-eksport---video-300845801.html

Грузия наращивает собственный экспорт – видео

Грузия наращивает собственный экспорт – видео

Sputnik Грузия

Грузия установила новый рекорд по экспорту товаров собственного производства. За первые восемь месяцев 2026 года местный экспорт вырос сразу на 63,5 процента –... 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T14:53+0400

2026-09-28T14:53+0400

2026-09-28T15:09+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

торговля

экономика

грузия

видеоклуб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/1c/300845523_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ee51abc1fe2061f8456f5a3c68ed13fa.jpg

Теперь продукция, произведенная в самой Грузии, обеспечивает более 60 процентов всего экспорта страны. Больше всего грузинской продукции покупают Китай, Россия и Турция. При этом общий экспорт страны, включая реэкспорт, также установил рекорд – более 5,4 миллиарда долларов с начала года. При сохранении нынешней динамики, Грузия может закончить 2026 год с исторически высоким объемом экспорта.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, торговля, экономика, грузия, видеоклуб , видео